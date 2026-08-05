مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: تهیه این گزارش یکی از مهم‌ترین تعهدات جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت جهانی هگمتانه محسوب می‌شود و در آن مجموعه‌ای از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های حفاظت، مرمت، ساماندهی، مدیریت، پایش مستمر، پژوهش‌های باستان‌شناسی، برنامه‌های اجرایی و سازوکارهای مدیریتی این محوطه تاریخی تشریح شده است.

او با بیان اینکه تأیید این گزارش بیانگر اعتماد کمیته میراث جهانی به روند مدیریت این اثر است، تصریح کرد: اعضای کمیته میراث جهانی ضمن بررسی دقیق گزارش ارائه‌شده، اقدامات صورت‌گرفته در راستای حفاظت از ارزش برجسته جهانی هگمتانه را مورد تأیید قرار دادند و بر استمرار اجرای برنامه‌های حفاظتی، مدیریتی و پایش مستمر این محوطه تاریخی تأکید کردند.

معصوم‌علیزاده ادامه داد: بر اساس تصمیم کمیته، جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تکمیلی از روند پیشرفت اقدامات، برنامه‌های حفاظتی و نتایج اجرای سیاست‌های مدیریتی را تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی به مرکز میراث جهانی یونسکو ارائه کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم فرآیند نظارت و همکاری میان کشورهای عضو و یونسکو برای حفاظت از میراث جهانی است.

او با اشاره به اهمیت گزارش‌های حفاظتی یونسکو گفت: گزارش‌های ادواری و حفاظتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی کمیته میراث جهانی برای ارزیابی وضعیت آثار ثبت‌شده هستند و تمامی کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی موظف‌اند در بازه‌های زمانی مشخص، آخرین وضعیت حفاظت، مدیریت، تهدیدها، اقدامات اجرایی و برنامه‌های آینده آثار ثبت‌شده خود را به یونسکو ارائه کنند تا روند صیانت از ارزش برجسته جهانی این آثار به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

معصوم‌علیزاده تأکید کرد: تأیید گزارش حفاظتی هگمتانه بیانگر آن است که اقدامات انجام‌شده در زمینه حفاظت و مدیریت این محوطه تاریخی با ضوابط و الزامات کمیته میراث جهانی همخوانی داشته و برنامه‌های تدوین‌شده برای حفاظت از این اثر در مسیر صحیح قرار دارد. این موفقیت حاصل تعامل و همکاری مستمر میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پایگاه میراث جهانی هگمتانه، متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی و مجموعه عوامل اجرایی استان همدان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به جایگاه ویژه هگمتانه در تاریخ و تمدن ایران افزود: ثبت جهانی هگمتانه تنها یک افتخار برای استان همدان نیست، بلکه مسئولیتی ملی و بین‌المللی در حفاظت از یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی کشور به شمار می‌رود. از این رو تمامی برنامه‌های حفاظتی، مرمتی، پژوهشی و مدیریتی این مجموعه بر اساس ضوابط علمی و معیارهای تعیین‌شده از سوی یونسکو دنبال خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده نیز برنامه‌های متعددی برای ارتقای حفاظت از محوطه، توسعه نظام پایش، تقویت مدیریت یکپارچه، ساماندهی عرصه و حریم، افزایش کیفیت خدمات بازدیدکنندگان، گسترش فعالیت‌های پژوهشی و معرفی هرچه بهتر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی هگمتانه در دستور کار قرار دارد تا این اثر ارزشمند با بالاترین استانداردهای حفاظتی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

معصوم‌علیزاده در پایان ضمن قدردانی از تلاش تمامی کارشناسان، متخصصان، مدیران و دست‌اندرکاران تهیه این گزارش اظهار کرد: تأیید گزارش حفاظتی هگمتانه در کمیته میراث جهانی یونسکو نقطه پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از مسئولیت‌پذیری در قبال این میراث ارزشمند جهانی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و پایگاه میراث جهانی هگمتانه، اجرای دقیق برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی را با جدیت دنبال خواهد کرد تا ارزش برجسته جهانی این محوطه تاریخی برای آیندگان حفظ و صیانت شود.