خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی منتشر شد

فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی منتشر شد
کد خبر : 1822802
لینک کوتاه کپی شد.

فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی برای شماره جدید منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه اسناد میراث‌فرهنگی منتشر می شود. 

گرایش غالب در پژوهش‌ها و جستارهای فصلنامه بر نویافته ها از دیدگاه میراث فرهنگی است. دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی شامل بررسی و پژوهش درباره کتیبه های منقول و غیر منقول دوره های مختلف تاریخ ایران، سکه ها، مهرها، نسخ خطی، اوراق و اسناد تاریخی است.

شرایط ارسال مقالات در پوستر فراخوان قابل مطالعه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر