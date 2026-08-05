فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی منتشر شد
فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی برای شماره جدید منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، دو فصلنامه مطالعات اسناد میراثفرهنگی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه اسناد میراثفرهنگی منتشر می شود.
گرایش غالب در پژوهشها و جستارهای فصلنامه بر نویافته ها از دیدگاه میراث فرهنگی است. دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی شامل بررسی و پژوهش درباره کتیبه های منقول و غیر منقول دوره های مختلف تاریخ ایران، سکه ها، مهرها، نسخ خطی، اوراق و اسناد تاریخی است.
شرایط ارسال مقالات در پوستر فراخوان قابل مطالعه است.