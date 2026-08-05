فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی منتشر شد

گرایش غالب در پژوهش‌ها و جستارهای فصلنامه بر نویافته ها از دیدگاه میراث فرهنگی است. دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی شامل بررسی و پژوهش درباره کتیبه های منقول و غیر منقول دوره های مختلف تاریخ ایران، سکه ها، مهرها، نسخ خطی، اوراق و اسناد تاریخی است.

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