همچنین در این جلسه، وضعیت حفاظت و نگهداری غار علیصدر به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان همدان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اجرای مستمر برنامه‌های حفاظتی، پایش شرایط محیطی غار و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی و زمین‌شناختی آن تأکید شد.

وضعیت تجهیزات، تأسیسات و زیرساخت‌های مورد استفاده در مجموعه غار علیصدر نیز در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد تجهیزات، به‌روزرسانی و نگهداری تأسیسات، افزایش ضریب ایمنی و آمادگی لازم برای خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران تأکید شد، در این راستا، برنامه‌ریزی برای رفع نواقص احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات در بخش‌های مختلف مجموعه مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، موضوع ضوابط عرصه و حریم غار علیصدر و ضرورت صیانت از محدوده‌ حفاظتی آن مورد بحث قرار گرفت. اعضای جلسه با تأکید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با عرصه و حریم غار، خواستار نظارت جدی بر ساخت‌وسازهای موجود در این محدوده شدند و بر لزوم جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با ضوابط حفاظتی و تأثیرگذار بر ارزش‌های طبیعی و گردشگری این اثر تأکید کردند.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، بررسی وضعیت نیروی انسانی یگان حفاظت بود، در این بخش، کمبود نیروهای یگان حفاظت به عنوان یکی از چالش‌های موجود مطرح و بر ضرورت تقویت توان حفاظتی مجموعه، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و افزایش ظرفیت‌های نظارتی برای حفاظت هرچه بهتر از غار و محوطه پیرامونی آن تأکید شد.

حاضران همچنین با اشاره به جایگاه ملی غار علیصدر به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، بر مستندنگاری از علیصدر، ضرورت ارائه خدمات مطلوب، ارتقای کیفیت میزبانی، افزایش رضایتمندی گردشگران و بهبود مستمر امکانات رفاهی و خدماتی تأکید کردند.

در این نشست مقرر شد موضوعات مطرح‌شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود پیگیری شود تا زمینه حفاظت پایدار از غار علیصدر و توسعه گردشگری مسئولانه در این مجموعه ارزشمند بیش از پیش فراهم شود.