محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، سردار قاسم قاسمی مشاور وزیر در امور ایثارگران و پرهام جان‌فشان مشاور وزیر و مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز در این نشست حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های در حال اجرا در حوزه‌های تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از سوی معاونان حوزه‌های مختلف ارائه شد. همچنین بخشی از اقدامات و برنامه‌های این اداره‌کل در قالب ویدئو برای حاضران به نمایش درآمد.

خوزستان؛ برخوردار از ظرفیت‌های متنوع گردشگری

انوشیروان محسنی‌بندپی در این نشست، خوزستان را استانی برخوردار از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، تمدنی، طبیعی، دریایی و رودخانه‌ای دانست و گفت: خوزستان علاوه بر جایگاه ویژه در تاریخ و تمدن ایران، به‌عنوان سرزمین مقاومت، ایثار و دفاع مقدس، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است.

معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تنوع اقلیمی و جغرافیایی استان افزود: ظرفیت‌های رودخانه کارون، گردشگری دریایی، گردشگری طبیعی، گردشگری سلامت، گردشگری جنگ و دفاع مقدس و گردشگری اربعین باید در قالب برنامه‌ای منسجم و با مشارکت فعالان بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

او با بیان این‌که زیرساخت‌های خوزستان در دوره‌های مختلف، به‌ویژه بر اثر جنگ تحمیلی و بحران‌های سال‌های گذشته، آسیب دیده است، اظهار کرد: صنعت گردشگری از نخستین بخش‌هایی است که در زمان بحران آسیب می‌بیند و از آخرین بخش‌هایی است که پس از بحران به شرایط عادی بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی این حوزه نیازمند حمایت جدی و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

حمایت از سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات گردشگری

محسنی‌ بندپی در ادامه، تسهیل فرآیندهای اداری و اصلاح مقررات را از الزامات رونق گردشگری دانست و گفت: در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران، موضوع لغو استاندارد اجباری هتل‌ها پیگیری شده و بازنگری ضوابط هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از حذف الزام تغییر کاربری برای ایجاد برخی تأسیسات گردشگری، معافیت حقوق گمرکی واردات تجهیزات گردشگری، اختصاص پلاک ویژه برای خودروهای گردشگری و پیش‌بینی تسهیلات کم‌بهره برای طرح‌های گردشگری، بوم‌گردی و صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از اقدامات حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی یاد کرد.

او افزود: برای توسعه این حوزه، باید ضمن کاهش موانع قانونی و اداری، زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در استان‌هایی مانند خوزستان فراهم شود.

راه‌اندازی سامانه ملی گردشگری سلامت

محسنی‌ بندپی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان در حوزه گردشگری سلامت، به‌ویژه در شهرهای اهواز و آبادان، از راه‌اندازی سامانه‌ای ملی با همکاری وزارتخانه‌های میراث‌فرهنگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات و امور خارجه خبر داد.

معاون گردشگری کشور توضیح داد: در این سامانه، مشخصات گردشگران سلامت، خدمات ارائه‌شده، تیم پزشکی، کیفیت خدمات و هزینه‌های درمان ثبت می‌شود تا امکان نظارت، ارزیابی و پیگیری خدمات پس از درمان فراهم باشد.

استفاده از ظرفیت چذابه و شلمچه در گردشگری اربعین

او همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه گردشگری اربعین تأکید کرد و گفت: مرزهای چذابه و شلمچه می‌توانند علاوه بر کارکرد زیارتی و تردد زائران، به پایگاه‌های گردشگری ترکیبی تبدیل شوند.

محسنی بندپی افزود: معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی و دفاع‌مقدس خوزستان به زائران و گردشگران، طراحی بسته‌های سفر و ایجاد زیرساخت‌های لازم در مسیرهای منتهی به مرزها ممکن است به ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی مناطق مرزی کمک کند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی استان

در بخش دیگری از این نشست، فعالان گردشگری خوزستان با اشاره به ظرفیت استان برای جذب گردشگران خارجی، به‌ویژه از کشورهای افغانستان و پاکستان، خواستار فعال‌شدن بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی استان در این بازار شدند.

آنان تأکید کردند، که بخش قابل توجهی از گردشگران این کشورها به واسطه دفاتر تهران و مشهد جذب می‌شوند، در حالی که خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و مرزی می‌تواند سهم بیشتری از این بازار به دست آورد.

تسهیل صدور روادید، تقویت دفاتر خدمات مسافرتی خوزستان و طراحی بسته‌های سفر متناسب با بازار کشورهای همسایه از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری بود.

پیشنهاد ایجاد مشاور گردشگری استاندار

در ادامه، پیشنهاد ایجاد جایگاه «مشاور گردشگری استاندار» یا تقویت جایگاه گردشگری در ساختار معاونت اقتصادی استانداری خوزستان مطرح شد.

فعالان گردشگری استان، این پیشنهاد را اقدامی مؤثر برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رفع موانع سرمایه‌گذاری و پیگیری طرح‌های گردشگری دانستند و خواستار انتقال آن به استاندار خوزستان شدند.

تأکید بر نقش راهنمایان گردشگری

محسنی‌بندپی در بخش دیگری از سخنان خود، راهنمایان گردشگری را روایتگران فرهنگ، تاریخ، آداب‌ورسوم و هویت کشور دانست و گفت: راهنمای گردشگری فقط نشان‌دهنده یک مکان نیست، بلکه وظیفه دارد تصویری درست و شایسته از تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردم هر منطقه به گردشگران ارائه کند.

معاون گردشگری کشور بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی، استانداردسازی خدمات و حمایت از راهنمایان گردشگری تأکید کرد.

او در پایان، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، کارکنان و فعالان گردشگری خوزستان، بر استمرار حمایت‌های وزارتخانه از برنامه‌های توسعه گردشگری استان تأکید کرد. همچنین موضوع حمایت‌های معیشتی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و پرداخت پاداش جداگانه به کارکنان مطرح شد.