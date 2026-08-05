«از خونه شروع کن» به سراغ روایت کارآفرینان بجنوردی رفت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این برنامه در قسمت جدید خود داستان زندگی پرفراز و نشیب دو کارآفرین به نام‌های «مهدی ایزانلو» و «تقی مه آور» را روایت می‌کند. آقای ایزانلو به عنوان راهبر شغلی موفق در صنعت تولید و نصب لوستر، با سابقه سال‌ها آموزش رایگان این حرفه در شهر بجنورد، توانسته است در کارگاه خود برای ۱۰ نفر اشتغال‌زایی کند. در این قسمت همچنین فعالیت‌های آقای مه آور، از شاگردان این کارآفرین، به تصویر کشیده می‌شود که با هدف توسعه کسب‌وکار خود، از مشاوره‌های تخصصی کارشناسان برنامه بهره‌مند خواهد شد.

در این برنامه دکتر فاطمه کریم‌وند (کارشناس کسب‌کار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسب‌کار) و مجید الهی‌راد (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی) با حضور در استودیو، راهکارهای عملی برای توسعه مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک را ارائه می‌دهند. برنامه «از خونه شروع کن» کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی، مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی و اجرای شاهین جمشیدی، پنجشنبه و جمعه هر هفته حوالی ساعت ۱۸:۴۰ با مدت زمان ۲۵ دقیقه به روی آنتن می‌رود.

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