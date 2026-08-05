ترسیم چهره فرهنگی رهبر شهید را از زبان هنرمندان/ هنر در پناه «روحالامین»
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، «روحالامین» با اجرای مالک سراج، ضمن مرور خاطرات هنرمندان از دیدارها و ارتباطشان با رهبر شهید، تلاش میکند تصویری از نگاه، دغدغهها و نسبت ایشان با هنر و هنرمندان ارائه دهد. کوروش زارعی، علیرضا قزوه، ناصر فیض، محمود یوسفی، رضا رحیمی عنبران، عبدالحمید قدیریان، آرش صحرانورد و ایمن جابر، هنرمند لبنانی، در قسمتهای مختلف برنامه حضور دارند و از منظر تخصصی و تجربه شخصی خود درباره ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید و جایگاه هنر در تبیین این میراث سخن میگویند.
«روحالامین» از دل روایت هنرمندان شکل گرفت
محمدعلی خبیر، تهیهکننده برنامه «روحالامین»، درباره ایده تولید این مجموعه گفت: در معاونت راهبری امور استانهای حوزه هنری، تصمیم گرفتیم برنامهای برای پوشش آیین تشییع و حضور هنرمندان در این رویداد طراحی و اجرا کنیم. میخواستیم این برنامه انعکاسی از حضور هنرمندانی باشد که در استانهای مختلف حضور داشتند و فرصت شرکت در مراسم تهران، قم یا مشهد را پیدا نکرده بودند.
وی افزود: شعار برنامه روایت سوگ و وداع با حضرت آقا از زبان هنرمندان و به زبان هنر بود. رهبر شهید تنها یک رهبر سیاسی نبودند، بلکه شخصیتی فرهنگی و هنری نیز به شمار میرفتند. از همین رو، حوزه هنری بهعنوان متولی هنر متعهد انقلاب اسلامی، وظیفه داشت نقش هنرمندان را در این مقطع برجسته سازد و نشان دهد که جامعه هنری چگونه با این رخداد تاریخی مواجه شده است.
تهیهکننده «روحالامین» درباره انتخاب عنوان برنامه اظهار کرد: واژه «روح» یادآور نام امام خمینی(ره) - روحالله- و تداعیکننده آیین تشییع ایشان است. از سوی دیگر، رهبر شهید در عرصه شعر با تخلص «امین» شناخته میشدند و امین ملت ایران بودند. ترکیب این دو مفهوم ما را به نام «روحالامین» رساند.
خبیر درباره معیار انتخاب مهمانان برنامه گفت: مهمانان این مجموعه از میان استادان و چهرههای شناختهشده در رشتههای مختلف هنری و همچنین برخی هنرمندان کمتر شناختهشده استانها انتخاب شدند. بسیاری از آنها سابقه دیدار با رهبر شهید را در نشستهای شعر، دیدار با سینماگران و دیگر محافل فرهنگی داشتند و تلاش کردیم روایت مواجهه و تجربه شخصی آنها از این دیدارها را ثبت کنیم. هدف ما کشف روایتهای ناگفته نبود، بلکه تلاش کردیم با نگاهی هنرمندانه، روایتهایی صمیمی و کمتر شنیدهشده را بازگو کنیم.
وی افزود: در ابتدا گفتوگوهای بیشتری ضبط کرده بودیم، اما درنهایت، هشت قسمت بهعنوان فصل نخست آماده و تولید شد. علاقهمندیم در صورت فراهم شدن امکانات، این مجموعه را با همین عنوان یا قالبی مشابه ادامه دهیم و به نقش رهبر شهید در عرصه فرهنگ و هنر از زبان هنرمندان انقلاب بپردازیم.
تهیهکننده «روحالامین» درباره مخاطبان این مجموعه گفت: مخاطب اصلی ما عموم مردم هستند و به همین دلیل شبکه نسیم را برای پخش برنامه انتخاب کردیم؛ شبکهای که عامه و بخش زیادی از مردم آن را تماشا میکنند. البته جامعه هنردوست نیز یکی از مخاطبان جدی این مجموعه به شمار میرود.
وی تأکید کرد: تلاش کردیم نشان دهیم که رهبر شهید، پیش از آنکه شخصیتی سیاسی باشند، چهرهای فرهنگی بودند که سیاست را نیز از منظر فرهنگ و هنر مینگریستند. یکی از مهمترین ویژگیهای نگاه ایشان، توجه به پیوست فرهنگی در عرصههای مختلف حکمرانی بود و این همان پیامی است که برنامه «روحالامین» در پی انتقال آن است.
اجرای «روحالامین» از دل باور
مالک سراج، مجری برنامه «روحالامین»، درباره اجرای خود در این برنامه بیان کرد: در مقایسه با دیگر دوستانی که سابقه طولانی در اجرا دارند، من در این زمینه تجربه بسیار کمتری داشتهام و بیشتر خودم را یک بازیگر میدانم؛ اما لطف دوستان شامل حالم شد. دغدغه شخصی و باوری که به موضوع داشتم، به من کمک کرد تا اجرای قابلقبولی داشته باشم. وی ادامه داد: درباره انتخابم برای اجرا، شاید باورها و اعتقاداتم باعث شد سهمی در این کار داشته باشم؛ چراکه همواره چیزی را بیان میکنم که به آن باور دارم. بههرحال، من آدمی هستم که گذشته و حالم مشخص است و امیدوارم خداوند آیندهام را بهخیر کند.
سراج با اشاره به شیوه متفاوت حضور خود در این برنامه اظهارکرد: شاید حضور و اجرای من در این برنامه، یکی از تفاوتهای اصلی آن با سایر برنامههای گفتوگومحور بود، زیرا مخاطبان پیشازاین، مرا در چنین جایگاهی ندیده بودند. از سوی دیگر، همواره با کارگردان درباره ایدههایم گفتوگو میکردم؛ اینکه مثلاً در بخشی متنی را بخوانم یا پلاتو را به شکل دیگری اجرا کنم؛ بنابراین، بداهههایی هم داشتم که با مشورت اجرا میشد. دلیل این کار هم این بود که به تجربه دریافته بودم گاهی اوقات آنچه پس از گفتوگو دیده میشود، بیش از خود گفتوگو موردتوجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به دیگر تفاوت این برنامه تصریح کرد: محبت و ارادتی که مهمانان ما نسبت به رهبر شهید داشتند و همچنین ارتباطها و دیدارهای نزدیک و صمیمانهای که با ایشان تجربه کرده بودند، برای مخاطبان تازگی داشت و جذاب بود.