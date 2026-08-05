وی با اشاره به نخستین همکاری خود با کارگردان این مجموعه افزود: پیش از این تجربه همکاری با آقای آخوندپور را نداشتم، اما امیدوارم نتیجه نهایی اثری باشد که بتواند رضایت و استقبال مخاطبان را به همراه داشته باشد.

داستانی فانتزی با رگه‌هایی از واقعیت

این بازیگر درباره فضای کلی سریال گفت: این مجموعه در فضایی فانتزی و تا حدودی تخیلی روایت می‌شود، اما به نظر می‌رسد در شکل‌گیری داستان از برخی واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی نیز الهام گرفته شده است. همین تلفیق باعث شده روایت، ظرفیت بیشتری برای همراه کردن مخاطب داشته باشد.

هژیر آزاد یکی از نقاط قوت سریال را جایگاه شخصیت‌های زن دانست و تصریح کرد: زنان در این مجموعه تنها نقش‌های حاشیه‌ای ندارند، بلکه در سطوح مختلف داستان حضوری تأثیرگذار دارند؛ از جایگاه‌های مدیریتی و فرماندهی گرفته تا نقش‌های خانوادگی. به همین دلیل، زنان در پیشبرد روایت، هم‌وزن شخصیت‌های مرد هستند.

کیفیت اثر مهم‌تر از بزرگی نقش است

وی درباره معیار حضورش در آثار نمایشی اظهار کرد: واقعیت این است که ما بیشتر انتخاب می‌شویم تا اینکه خودمان نقش‌ها را انتخاب کنیم. کارگردان و تهیه‌کننده بر اساس شناختی که از سوابق، توانایی‌ها و ویژگی‌های بازیگر دارند، او را برای یک نقش مناسب می‌دانند.

این بازیگر ادامه داد: هیچ‌گاه اصراری نداشته‌ام که حتماً نقش اول یا شخصیت محوری یک اثر را بازی کنم. اگر چنین فرصتی پیش بیاید، طبیعتاً خوشحال‌کننده است، اما آنچه برایم اهمیت بیشتری دارد، حضور در اثری قابل قبول و باکیفیت است.

نگاهی فراتر از مرزهای ایران

هژیر آزاد با اشاره به حضور بازیگران سوری در این پروژه گفت: به نظر می‌رسد یکی از اهداف این مجموعه، گسترش همکاری‌های هنری میان ایران و کشورهای همسو در منطقه باشد. حضور بازیگران سوری در کنار بازیگران ایرانی می‌تواند علاوه بر تقویت تعاملات فرهنگی، زمینه دیده شدن سریال در خارج از کشور و جذب مخاطبان منطقه‌ای را نیز فراهم کند.

وی افزود: این نوع همکاری‌ها علاوه بر جنبه فرهنگی، می‌تواند از منظر اقتصادی نیز به توسعه بازار آثار نمایشی در منطقه کمک کند.

روایت همیشگی تقابل خیر و شر

این بازیگر درباره جذابیت آثار تاریخی و داستانی نیز اظهار کرد: برای من تفاوتی ندارد که یک اثر تاریخی باشد یا معاصر؛ مهم این است که داستان جذاب و باورپذیر باشد. در همه آثار نمایشی، نویسنده تلاش می‌کند اندیشه و نگاه خود را از طریق روایت منتقل کند و یکی از مهم‌ترین محورهای داستان‌پردازی نیز تقابل خیر و شر است؛ مفهومی‌که تقریباً در همه روایت‌های ماندگار جهان دیده می‌شود.

هژیر آزاد درباره منشأ داستان این مجموعه نیز گفت: فیلمنامه بر اساس یک رمان شکل گرفته و نویسنده با بهره‌گیری از عناصر تاریخی و تخیل، روایت خود را خلق کرده است. طبیعی است که در مراحل تبدیل رمان به فیلمنامه و سپس در فرآیند کارگردانی و اجرا نیز تغییراتی ایجاد شده تا اثر به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده شود.

در این پروژه کاملاً همراه نگاه کارگردان بودم

وی با اشاره به تجربه حضورش در این سریال خاطرنشان کرد: نقش من در این مجموعه نقش اصلی نیست و طبیعتاً مسئولیت شخصیت‌های محوری بر عهده بازیگران دیگر است. در طول فیلمبرداری نیز بیشتر تلاش کردم با دقت به نکات کارگردان، نقش را همان‌گونه که مدنظر گروه سازنده بود اجرا کنم.

هژیر آزاد درباره ارائه پیشنهاد برای نقش یا فیلمنامه نیز گفت: زمانی می‌توان درباره شخصیت یا روند داستان پیشنهاد مؤثری ارائه داد که هم اشراف کاملی به تمام ابعاد روایت وجود داشته باشد و هم ارتباط کاری نزدیکی با کارگردان شکل گرفته باشد. در این پروژه چنین شرایطی برای من فراهم نبود، بنابراین ترجیح دادم کاملاً در چارچوب نگاه کارگردان حرکت کنم و اجرای نقش را بر اساس خواسته‌های او پیش ببرم.