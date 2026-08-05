«هیولا»ی کره ای به شبکه نمایش می آید
«هیولا» به کارگردانی بونگ جون هو در چهارشنبه های وحشت از شبکه نمایش پخش می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلم سینمایی «هیولا» به نویسندگی بونگ جون هو امشب ساعت 23 روانه آنتن می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مقدار زیادی مواد شیمیایی خطرناک وارد رودخانه مرکزی شهر سئول می شود و پس از چند سال هیولای خطرناکی را در این رودخانه ایجاد می کند. این هیولا به شهر حمله می کند و افراد زیادی را به قتل می رساند. در میان قربانیان دختر گنگ-دو نیز وجود دارد. گنگ-دو مرد تنبل و بی عرضه ای است که به همراه پدرش زندگی می کند. هنگامی که همگی عزادار هستند، گنگ-دو تماسی از طرف دخترش دریافت می کند که حاکی از زنده بودن اوست. دولت و ارتش این تماس را جدی نمی گیرند، اما گنگ-دو و خانواده اش تصمیم می گیرند با کشتن هیولا دخترشان را نجات دهند.....
در این فیلم محصول کره جنوبی کانگ هو سونک، های بونگ بیون و های ایلپارک بازی کردهاند.