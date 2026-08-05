خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«هیولا»ی کره ای به شبکه نمایش می آید

«هیولا»ی کره ای به شبکه نمایش می آید
کد خبر : 1822774
لینک کوتاه کپی شد.

«هیولا» به کارگردانی بونگ جون هو در چهارشنبه های وحشت از شبکه نمایش پخش می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «هیولا» به نویسندگی بونگ جون هو امشب ساعت 23 روانه آنتن می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مقدار زیادی مواد شیمیایی خطرناک وارد رودخانه مرکزی شهر سئول می شود و پس از چند سال هیولای خطرناکی را در این رودخانه ایجاد می کند. این هیولا به شهر حمله می کند و افراد زیادی را به قتل می رساند. در میان قربانیان دختر گنگ-دو نیز وجود دارد. گنگ-دو مرد تنبل و بی عرضه ای است که به همراه پدرش زندگی می کند. هنگامی که همگی عزادار هستند، گنگ-دو تماسی از طرف دخترش دریافت می کند که حاکی از زنده بودن اوست. دولت و ارتش این تماس را جدی نمی گیرند، اما گنگ-دو و خانواده اش تصمیم می گیرند با کشتن هیولا دخترشان را نجات دهند.....

در این فیلم محصول کره جنوبی کانگ هو سونک، های بونگ بیون و های ایلپارک بازی کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر