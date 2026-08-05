«هیولا»ی کره ای به شبکه نمایش می آید

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مقدار زیادی مواد شیمیایی خطرناک وارد رودخانه مرکزی شهر سئول می شود و پس از چند سال هیولای خطرناکی را در این رودخانه ایجاد می کند. این هیولا به شهر حمله می کند و افراد زیادی را به قتل می رساند. در میان قربانیان دختر گنگ-دو نیز وجود دارد. گنگ-دو مرد تنبل و بی عرضه ای است که به همراه پدرش زندگی می کند. هنگامی که همگی عزادار هستند، گنگ-دو تماسی از طرف دخترش دریافت می کند که حاکی از زنده بودن اوست. دولت و ارتش این تماس را جدی نمی گیرند، اما گنگ-دو و خانواده اش تصمیم می گیرند با کشتن هیولا دخترشان را نجات دهند.....

در این فیلم محصول کره جنوبی کانگ هو سونک، های بونگ بیون و های ایلپارک بازی کرده‌اند.