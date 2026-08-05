پخش «شوق پرواز» از شبکه نمایش همزمان با سالگرد شهادت سرلشگر بابایی

این فیلم روایتگر زندگی سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش ایران است که هنگام بازگشت از یک عملیات برون مرزی هدف اصابت گلوله پدافند هوایی دشمن بعثی قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهاب حسینی، شهرام حقیقت دوست، افسانه بایگان، الهام حمیدی، اکبر عبدی، فرهاد قائمیان، عبدالرضا اکبری، عباس امیری، مهران رجبی، مینا جعفرزاده، مهدی فقی، اتابک نادری، کورش تهامی و … در این فیلم نقش آفرینی داشتند.

عباس بابایی معاون عملیات فرماندهی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در ۸ سال دفاع مقدس بود که در سال ۱۳۶۶ و سن ۳۷ سالگی به درجه شهادت نائل شد.