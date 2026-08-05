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«ب مثل باز» در قاب شبکه چهار

«ب مثل باز» در قاب شبکه چهار
کد خبر : 1822768
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فیلم سینمایی «ب مثل باز» با گویندگی ۱۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه درام محصول انگلستان، آمریکا و سنگاپور در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی مرضیه صفی خانی و صدابردار آن سعید عابدی است. آزاده اکبری، آرزو امیربدری، علیرضا باشکندی، محمد بهاریان، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، شیرین روستایی، پریا شفیعیان، زهره شکوفنده، محمد صادقیان، فاطمه صبا، غلامرضا مهرزادیان و مرضیه صفی خانی صداپیشه های این اثر بوده اند.

این فیلم درباره زنی سوگوار است که برای گریز از افسردگی به تربیت یک قوش وحشی پناه برده، در نهایت درمی‌یابد که شفا نه در فرار از واقعیت، بلکه در پذیرش سوگ و بازگشت به روابط خانوادگی و اجتماع نهفته است.

فیلم سینمایی «ب مثل باز» با نمایش روند سوگواری، اهمیت رویارویی با دردهای درونی و پذیرش واقعیت برای ادامه امیدوارانه زندگی را برای مخاطب ترسیم می کند. شخصیت اصلی این فیلم با پناه بردن به طبیعت و تربیت یک قوش، در واقع سفری دشوار را برای شناخت دوباره خود و مدیریت احساساتش را آغاز می کند. فیلم به خوبی نشان می دهد که فرار از مشکلات، راه حل فائق آمدن بر مشکلات نیست بلکه باید شجاعانه با این مشکلات رویارو شد و راه حل عملی و واقعی برای آنها پیدا کرد. تلاش برای برقراری ارتباط با موجودی زنده، نمادی از تلاش برای بازگشت به زندگی و یافتن معنای دوباره در دنیای اطراف است. این فیلم به تدریج اهمیت پیوند دوباره با خانواده و حضور موثر در اجتماع را برای رسیدن به آرامش خاطر برجسته می سازد. در مجموع، این اثر با نگاهی عمیق، ارزش های اخلاقی چون صبر، تاب آوری، مسئولیت پذیری در قبال خود، اهمیت روابط انسانی و شجاعت در پذیرش حقیقت را به تصویر می کشد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی چهار، برای مخاطبان پخش شود.

 

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