«آژانس دوستی» در آستانه تولید فصل دوم
فصل دوم سریال خاطرهانگیز «آژانس دوستی» بهزودی وارد مرحله تولید میشود. فیلمنامه این مجموعه به پایان رسیده و هماکنون مراحل انتخاب عوامل در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، این سریال که یکی از برندهای موفق تلویزیون به شمار میرود، در راستای سیاستهای جدید مرکز سیمافیلم برای احیای آثار ماندگار، بار دیگر مقابل دوربین خواهد رفت.
«آژانس دوستی» در زمان پخش خود با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شد و علاوه بر محبوبیت فراوان، سکوی معرفی و دیدهشدن بسیاری از هنرمندان در سینما و تلویزیون بود.
داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی روایت میشد؛ جایی که هر قسمت با ورود یک یا دو مسافر، قصهای تازه و متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار میداد.