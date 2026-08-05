پاسخ به پرسشهای متداول درباره حضور در رویداد ملی «سروایران»؛
مهلت ارسال آثار به رویداد «سروایران» یک شهریور ماه اعلام شد
عضو شورای سیاستگذاری رویداد «سروایران»، با تشریح شرایط حضور طراحان در این رویداد، به پرسشهای متداول مخاطبان آن، برخط، پاسخ داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، نرگس بامداد گفت: با توجه به قطعیشدن زمان برگزاری رویداد «سروایران» در شهریورماه، مهلت نهایی ثبتنام و ارسال آثار تا یک شهریورماه ۱۴۰۵ است و با توجه به فرآیند داوری و زمانبندی برنامهها، این مهلت تمدید نخواهد شد.
وی افزود: به منظور تسریع در فرآیند بررسی و تأیید اولیه، طراحان میتوانند تصویرسازیهای دیجیتال یا عکس باکیفیت از طراحیهای دستی خود را برای بررسی اولیه ارسال کنند. پس از تأیید طرح، امکان تولید نمونه و ارسال اثر به همراه شناسنامه طرح برای حضور در بخش نمایش آثار فراهم خواهد بود.
بامداد با بیان اینکه «در بخش نمایشگاهی رویداد ملی «سروایران» با موضوع «مد میهن|مد مقاومت»، فضای نمایش برای هر دو گروه آثار تصویرسازی و آثار تولیدشده و دوختهشده پیشبینی شده است» خاطرنشان کرد: در عین حال، در بخش کمیته بینالملل، اولویت انتخاب با طرحهایی خواهد بود که نمونه تولیدشده اثر را نیز ارسال کرده باشند.
مدیرعامل موسسه نواندیشان راه حجاب، ادامه داد: در پاسخ به دغدغه برخی طراحان درباره هزینههای تولید و بازگشت سرمایه نیز تأکید شده است که هدف رویداد ملی «سروایران» صرفاً نمایش آثار نیست و این رویداد با رویکرد عبور از فضای صرفاً جشنوارهای و حرکت به سمت تجاریسازی واقعی، ایجاد خروجی مالی و اتصال آثار به بازار، طراحی شده است.
وی با بیان اینکه «مبنای رویداد ملی «سروایران»، خلاقیت و نوآوری در حوزه پوشش اسلامی– ایرانی است، تصریح کرد: حضور در این رقابت در زمینههای پوشش اجتماعی، پوشش مجلسی و ملزومات حجاب امکانپذیر است.
بامداد افزود: برنامههای عملیاتی رویداد برای ایجاد مسیرهای واقعی ورود آثار به بازار و دستیابی به خروجی اقتصادی برای تولیدکنندگان، در ادامه تشریح خواهد شد و هدف، تحمیل هزینههای بدون بازگشت به طراحان و تولیدکنندگان نیست.
وی با اشاره به اینکه «استفاده از عناصر عاشورایی نیز در صورتی که با رویکردی خلاقانه، فاخر و قابلکاربرد در حوزه پوشش ارائه شود و در چارچوب هویت اسلامی– ایرانی اثر قرار گیرد، میتواند بخشی از ایدهپردازی و طراحی آثار باشد» گفت: بهرهگیری از هویت لباس اقوام ایرانی و عناصر مرتبط با اربعین حسینی با نگاهی نوآورانه، کاربردی و متناسب با نیاز امروز، میتواند از امتیازهای ویژه طرحها محسوب شود و در فرآیند داوری مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین گزارش، علاقهمندان میتوانند تصویرسازیها و آثار خود را به نشانی تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب، بنبست هلال احمر، پلاک ۶، کارگروه ساماندهی مد و لباس، دبیرخانه رویداد ملی «سروایران» ارسال کنند و برای برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه رویداد ملی «سروایران» به شماره ۰۲۱۶۶۷۲۲۳۱۲ تماس بگیرند.