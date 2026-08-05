مهلت ارسال آثار به رویداد «سروایران» یک شهریور ماه اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، نرگس بامداد گفت: با توجه به قطعی‌شدن زمان برگزاری رویداد «سروایران» در شهریورماه، مهلت نهایی ثبت‌نام و ارسال آثار تا یک شهریورماه ۱۴۰۵ است و با توجه به فرآیند داوری و زمان‌بندی برنامه‌ها، این مهلت تمدید نخواهد شد.

وی افزود: به منظور تسریع در فرآیند بررسی و تأیید اولیه، طراحان می‌توانند تصویرسازی‌های دیجیتال یا عکس باکیفیت از طراحی‌های دستی خود را برای بررسی اولیه ارسال کنند. پس از تأیید طرح، امکان تولید نمونه و ارسال اثر به همراه شناسنامه طرح برای حضور در بخش نمایش آثار فراهم خواهد بود.

بامداد با بیان اینکه «در بخش نمایشگاهی رویداد ملی «سروایران» با موضوع «مد میهن|مد مقاومت»، فضای نمایش برای هر دو گروه آثار تصویرسازی و آثار تولیدشده و دوخته‌شده پیش‌بینی شده است» خاطرنشان کرد: در عین حال، در بخش کمیته بین‌الملل، اولویت انتخاب با طرح‌هایی خواهد بود که نمونه تولیدشده اثر را نیز ارسال کرده باشند.

مدیرعامل موسسه نواندیشان راه حجاب، ادامه داد: در پاسخ به دغدغه برخی طراحان درباره هزینه‌های تولید و بازگشت سرمایه نیز تأکید شده است که هدف رویداد ملی «سروایران» صرفاً نمایش آثار نیست و این رویداد با رویکرد عبور از فضای صرفاً جشنواره‌ای و حرکت به سمت تجاری‌سازی واقعی، ایجاد خروجی مالی و اتصال آثار به بازار، طراحی شده است.

وی با بیان اینکه «مبنای رویداد ملی «سروایران»، خلاقیت و نوآوری در حوزه پوشش اسلامی‌– ایرانی است، تصریح کرد: حضور در این رقابت در زمینه‌های پوشش اجتماعی، پوشش مجلسی و ملزومات حجاب امکان‌پذیر است.

بامداد افزود: برنامه‌های عملیاتی رویداد برای ایجاد مسیرهای واقعی ورود آثار به بازار و دستیابی به خروجی اقتصادی برای تولیدکنندگان، در ادامه تشریح خواهد شد و هدف، تحمیل هزینه‌های بدون بازگشت به طراحان و تولیدکنندگان نیست.

وی با اشاره به اینکه «استفاده از عناصر عاشورایی نیز در صورتی که با رویکردی خلاقانه، فاخر و قابل‌کاربرد در حوزه پوشش ارائه شود و در چارچوب هویت اسلامی‌– ایرانی اثر قرار گیرد، می‌تواند بخشی از ایده‌پردازی و طراحی آثار باشد» گفت: بهره‌گیری از هویت لباس اقوام ایرانی و عناصر مرتبط با اربعین حسینی با نگاهی نوآورانه، کاربردی و متناسب با نیاز امروز، می‌تواند از امتیازهای ویژه طرح‌ها محسوب شود و در فرآیند داوری مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند تصویرسازی‌ها و آثار خود را به نشانی تهران، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان انقلاب، بن‌بست هلال احمر، پلاک ۶، کارگروه ساماندهی مد و لباس، دبیرخانه رویداد ملی «سروایران» ارسال کنند و برای برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه رویداد ملی «سروایران» به شماره ۰۲۱۶۶۷۲۲۳۱۲ تماس بگیرند.

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