کیوان کثیریان «اژدهاک» را خوانش میکند
«اژدهاک» دومین اثر بهرام بیضایی است که در قالب نمایشنامهخوانی به کارگردانی کیوان کثیریان اجرا میشود.
به گزارش ایلنا ، «اژدهاک» دومین اثر از پروژه بیضاییخوانی به کارگردانی کیوان کثیریان است که با برخوانی فتاح سعادتپور جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۹ در خانهی فرهنگوهُنرِ یک اتفاقِ ساده اجرا میشود.
دیگر عوامل این نمایشنامهخوانی عبارتند از:
طراح نامواره: مجید برزگر، موسیقی: مهران فلاح، تهیهکننده: موسسه فرهنگی هنری هفترخ معاصر.
«غروب در دیاری غریب» اولین اثر از پروژه بیضاییخوانی بود که با استقبال مخاطبان در چهار نوبت اجرا شد و اجرای آن ادامه دارد.
علاقهمندان جهت شرکت میتوانند با شماره ۰۹۳۶۱۱۲۹۰۵۹ (خانهی فرهنگوهُنرِ یک اتفاقِ ساده واقع در میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک پنج) تماس بگیرند.