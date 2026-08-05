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«کافه نادری» به تالار حافظ می‌آید

«کافه نادری» به تالار حافظ می‌آید
کد خبر : 1822642
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نمایش «کافه نادری» به نویسندگی و کارگردانی مجید ابراهیم‌زاده و تهیه‌کنندگی ساناز افشاری، مرداد و شهریور ۱۴۰۵ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «کافه نادری» به نویسندگی و کارگردانی مجید ابراهیم‌زاده و تهیه‌کنندگی ساناز افشاری، مرداد و شهریور ۱۴۰۵ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود. 

«کافه نادری» روایتی عاشقانه در دل تاریخ است که داستان آن در روزهای پرالتهاب کودتای ۲۸ مرداد شکل می‌گیرد. در بخشی از روایت نمایش آمده است: «ماه یه قسمتی داره که بهش میگن نیمه تاریک. می‌دونی برای اینکه بتونی نیمه تاریک ماه رو ببینی باید چی کار کنی؟ باید دورش بزنی. درست مثل ما آدم‌ها. همه آدم‌ها یه نیمه تاریک دارن…» 

در این نمایش، حمید اسپرهم، ساناز افشاری، علی‌اصغر انیسی، میلاد رمضانی، پرستو شریفی، زینب شفیعی، علیرضا عباسی مقدم طرقبه، بیتا عبدی‌زاده، محمدرضا علیجانپور، فرناز غلامی و خاتون نوری به ایفای نقش می‌پردازند. 

همچنین دیگر عوامل نمایش عبارتند از: محمد شفیعی (آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده پیانو)، مجید ابراهیم‌زاده (نوازنده گیتار الکتریک)، علیرضا خواجات (نوازنده گیتار)، سهیلا رودنشین (نوازنده سنتور)، محمدرضا آبیار (نوازنده گیتار باس)، امیرحسین شایان‌فر (نوازنده کاخن)، الینا قاسمی (نوازنده ترومپت)، فرناز غلامی، خاتون نوری و پرستو شریفی (همخوان)، حمیدرضا منجر (طراح صحنه و نور)، بیتا عبدی‌زاده (دستیار کارگردان)، پوریا گیو (منشی صحنه)، ساناز افشاری (طراح گرافیک)، یدا هریوندی (طراح لباس)، مصطفی برزویان دستجردی (شاعر)، خاتون نوری، فرناز غلامی و پرستو شریفی (گروه روابط عمومی و تبلیغات)، مونا چاوشی و مهلا کاملی (اپراتور نور و صدا)، مهتاب مطلق، امیرحسام نصرتی، نگار موذن‌زاده و نگین حسن‌لو (گروه صحنه) 

نمایش «کافه نادری» مرداد و شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۳۰ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.

 

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