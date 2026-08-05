حضور «ماه کوچولوی من» در جشنواره ماربیا اسپانیا
فیلم سینمایی «ماه کوچولوی من» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی علی عطشانی، به بخش رسمی (Official Selection) بیستویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ماربیا اسپانیا راه پیدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، بر اساس اعلام خبرگزاری هالیوود پرس، فیلم سینمایی «ماه کوچولوی من» (My Little Moon) به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی علی عطشانی، به بخش Official Selection بیستویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ماربیا (Marbella International Film Festival – MIFF ۲۰۲۶) راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم ماربیا که بیش از دو دهه سابقه برگزاری دارد، یکی از رویدادهای شناختهشده سینمای مستقل در اروپا به شمار میرود و هر سال میزبان فیلمسازان، تهیهکنندگان، پخشکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان صنعت سینما از کشورهای مختلف است. این جشنواره با تمرکز بر معرفی آثار مستقل و ایجاد فرصتهای بینالمللی برای فیلمسازان برگزار میشود.
بر اساس دعوتنامه رسمی جشنواره، فیلم «ماه کوچولوی من» در بخش Official Selection این دوره حضور خواهد داشت و در جریان برنامههای جشنواره که از ۷ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر ساحلی ماربیا در منطقه کاستا دل سول اسپانیا برگزار میشود، به نمایش درمیآید.
جشنواره ماربیا علاوه بر نمایش آثار منتخب، برنامههای تخصصی متعددی از جمله نشستهای صنعت سینما، جلسات معرفی پروژهها، کارگاههای آموزشی، پنلهای تخصصی، رویدادهای شبکهسازی، فرش قرمز و دیدار با تهیهکنندگان، سرمایهگذاران و پخشکنندگان بینالمللی را برگزار میکند و به همین دلیل یکی از رویدادهای مهم سینمای مستقل اروپا محسوب میشود.
بیستویکمین دوره Marbella International Film Festival (MIFF ۲۰۲۶) در شهر ماربیا، یکی از مهمترین شهرهای ساحلی جنوب اسپانیا، برگزار میشود و علاوه بر نمایش آثار منتخب، میزبان صدها فیلمساز و فعال صنعت سینما از کشورهای مختلف جهان خواهد بود.
ناتالیا پولو، نیکول آماتو، برنت کوبلیک و متیو فیرمن بازیگران این اثر هستند.
عوامل اصلی فیلم «ماه کوچولوی من» عبارتاند از: کارگردان و نویسنده: علی عطشانی، مدیر فیلمبرداری: کوهیار کلاری، طراح چهرهپردازی: فرزانه زردشت، مدیر تولید: سیاوش طرازندهپور، عکاس: هادی آخوندی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: سپهر میکائیلیان، دستیار تهیهکننده: آنا مکنیون، فیلمبردار: رضا کبیری، تدوین: روزبه کلباسی، تهیهشده در American Brightlight Film Productions.