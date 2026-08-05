قدردانی رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران از وزارت میراثفرهنگی برای ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی در حوزه تأسیسات گردشگری
رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران با ارسال نامهای به معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از پیگیریهای مؤثر برای ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) قدردانی کرد.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران با ارسال نامهای به انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از پیگیریهای مؤثر برای ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی ۱۸۱۹۵ و ۲۴۳۷۷ در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) قدردانی کرد.
در متن نامه محمدعلی فرخمهر، رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران به انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمده است: بدینوسیله، هیئتمدیره و اعضای جامعه هتلداران استان تهران مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از جنابعالی، به پاس تدبیر، حسن تدبیر، پیگیریهای مؤثر در صدور ابلاغیه مبنی بر ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی ۱۸۱۹۵ و ۲۴۳۷۷ در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) اعلام میدارد.
بیتردید این اقدام ارزشمند در راستای حمایت از فعالان صنعت هتلداری، کاهش موانع اجرایی، صیانت از حقوق بهرهبرداران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و ارتقای صنعت گردشگری کشور، اقدامی مؤثر و شایسته تقدیر است.