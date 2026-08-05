به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران با ارسال نامه‌ای به انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پیگیری‌های مؤثر برای ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی ۱۸۱۹۵ و ۲۴۳۷۷ در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) قدردانی کرد.

در متن نامه محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران به انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آمده است: بدین‌وسیله، هیئت‌مدیره و اعضای جامعه هتلداران استان تهران مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از جنابعالی، به پاس تدبیر، حسن تدبیر، پیگیری‌های مؤثر در صدور ابلاغیه مبنی بر ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی ۱۸۱۹۵ و ۲۴۳۷۷ در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) اعلام می‌دارد.

بی‌تردید این اقدام ارزشمند در راستای حمایت از فعالان صنعت هتلداری، کاهش موانع اجرایی، صیانت از حقوق بهره‌برداران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و ارتقای صنعت گردشگری کشور، اقدامی مؤثر و شایسته تقدیر است.