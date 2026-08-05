اجرای «یک فیل ناپدید شده است» در تئاتر شهر
پوستراصلی نمایش «یک فیل ناپدید شده است» که از روز چهاردهم مرداد ماه به کارگردانی ناصر آویژه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود، رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، پوستر اصلی نمایش «یک فیل ناپدید شده است» که از روز چهارشنبه چهاردهم مرداد ماه به کارگردانی ناصر آویژه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود، با طراحی مهدی دوایی رونمایی شد.
نمایش «یک فیل ناپدید شده است» عنوان یکی از تازهترین نمایشهای جدید تئاترشهر است که از روز چهاردهم مرداد ماه به نویسندگی شهروز آقاییپور (براساس داستان کوتاهی از هاروکی موراکامی) و کارگردانی ناصر آویژه در تالارچهارسو این مجموعه اجرای خود را آغاز خواهد کرد.
در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۶۵ دقیقه روی صحنه میرود، (به ترتیب ورود صحنه) شهروز آقایی پور، شاهین گل کار، الهه شه پرست، خیام (جواد) حسینی، پرویزگوهری راد، علی یعقوب زاده، علی حسینی به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که رضا بابک بازیگرپیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان به عنوان گوینده در نمایش با گروه اجرایی همکاری میکند.
گیتا داودی مشاور کارگردان، مازیار حسینی آهنگساز، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، مقدی شامیریان طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، کامبیزمومن خانی طراح گریم، مهدی دوایی طراح گرافیک، امید علیرضایی برنامه ریز، دستیار کارگردان، ساخت تیزر و موشن گرافیک، آرمان داودی دستیار دوم کارگردان، رها آویژه مدیر تبلیغات و رسانه، یونس فولادی مدیر صحنه، فرنوش عباس زاده منشی صحنه، اخترتاجیک، امیرحسین شهری و احمدرضا اطهری گروه عکاسان، گندم قربانی ساخت آکسسوار، علی اصفر فرخی نورپرداز، محمد اصغری صدابردار، حمیدرضا صابری دستیار طراح صحنه، مهدی عابدی و هادی عابدی ساخت و اجرای دکورنیز دیگر عوامل اجرایی این نمایش را تشکیل میدهند.
در خلاصه داستان نمایش هم آمده است: «تنها فیل تنها باغ وحش شهرماینا ناپدید شده است…»
ناصرآویژه از جمله هنرمندان فعال عرصه تئاتراست که طی سالهای اخیر در حوزههای بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و تدریس تئاتر فعالیتهای مستمری را پشت سرگذاشته و در این مدت هم چندین اثر نمایشی را در تالارهای مختلف به صحنه برده است.
«عقاب (۱۴۰۲) – نویسنده، کارگردان و بازیگر» اجرا شده در تالارسایه مجموعه تئاترشهر، «ارواح سرگردون کوچه عیارون (۱۴۰۳) – کارگردان و بازیگر» اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «شب طولانی یلدا (۱۴۰۰) - کارگردان» اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «صندوقچه مروارید (۱۳۹۵) – کارگردان و بازیگر» اجرا شده در فرهنگسرای ابن سینا، «مش مش قلی خان (۱۴۰۳) – نویسنده و کارگردان» اجرا شده در تالار هنر و چند مجموعه نمایشی دیگر، «عموی عجیب بزرگ کوچک من (۱۳۹۷) – نویسنده و کارگردان» اجرا شده در تالار هنر و مرکز تولید تئاتر کانون، «شاپرکها در خیابان (۱۳۹۷) – طراح، کارگردان، بازیگر» اجرا شده در تالار هنر، «مکاشفات (۱۴۰۴) – دراماتورژو بازیگر» اجرا شده در تماشاخانه طهران خانه نمایش دا، «جنگ و صلح (۱۴۰۲) – دراماتورژ و بازیگر» اجرا شده در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد و چند مجموعه نمایشی دیگر، «میراث – بازیگر» اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «اتوبوس (۱۴۰۴) – بازیگر» اجرا شده در خانه نمایش دا، «بچههای مدرسه غول میشوند (۱۴۰۴) – بازیگر» اجرا شده در پردیس تئاتر تهران، «آرش کمانگیر (۱۴۰۳) – بازیگر» اجرا شده در پردیس تئاتر تهران، «نارگل (۱۴۰۱) – بازیگر» اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «تابستان یخی (۱۳۹۵) – بازیگر» اجرا شده در فرهنگسرای نیاوران بخشی از پیشینه فعالیتهای هنری ناصرآویژه در عرصه تئاتر را تشکیل میدهند.
نمایش «یک فیل ناپدید شده است» به کارگردانی ناصر آویژه از روز چهاردهم مرداد ماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود و علاقه مندان برای تهیه و پیش خرید بلیت نمایش میتوانند به سامانههای «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.