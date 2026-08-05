سعدیه و حافظیه در آستانه تحول مدیریتی/ «فارس» پایلوت اجرای الگوی هیاتامنایی مجموعههای تاریخی کشور میشود
استاندار فارس از توافق برای اجرای پایلوت الگوی «هیات امنایی» در مجموعههای تاریخی سعدیه و حافظیه خبر داد و این تصمیم را گامی راهبردی در مسیر ارتقای نظام حکمرانی میراثفرهنگی، افزایش مشارکت نهادهای تخصصی و تقویت ظرفیتهای مدیریتی این دو نماد هویت فرهنگی ایران دانست.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با تشریح نتایج نشست مشترک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی، از توافق برای اجرای پایلوت الگوی هیات امنایی در مدیریت مجموعههای تاریخی سعدیه و حافظیه خبر داد و اظهار کرد: این موضوع که طی چند دهه گذشته از مهمترین مطالبات فعالان میراثفرهنگی، متخصصان حوزه گردشگری و دغدغهمندان فرهنگ و تمدن ایرانزمین بوده است، اکنون وارد مرحله تصمیمگیری و برنامهریزی اجرایی شده است.
وی با تاکید بر جایگاه ممتاز سعدیه و حافظیه در منظومه هویت فرهنگی و تمدنی ایران افزود: این دو مجموعه تاریخی، نمادهای ماندگار فرهنگ، ادب، اندیشه و حافظه تاریخی ملت ایران به شمار میروند و ارتقای نظام مدیریتی آنها میتواند زمینهساز حفاظت کارآمدتر، ارائه خدمات مطلوبتر به بازدیدکنندگان و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این مجموعههای فاخر باشد.
استاندار فارس با اشاره به ضرورت بازطراحی سازوکارهای حقوقی و مدیریتی اماکن تاریخی کشور تصریح کرد: برای اداره مطلوب مجموعههای تاریخی و فرهنگی، طراحی ساختارهای نوین مدیریتی در چارچوب قوانین و مسئولیتهای حاکمیتی ضرورتی اجتنابناپذیر است و استان فارس آمادگی خود را برای تدوین و استقرار ساختار هیات امنای سعدیه و حافظیه بهعنوان الگوی ملی و پایلوت کشور اعلام کرده است.
امیری ادامه داد: ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا با حضور چهرههای فرهنگی، صاحبنظران، متخصصان میراثفرهنگی و نمایندگان دستگاههای ذیربط، پس از نهایی شدن سازوکارهای قانونی اعلام خواهد شد تا این مدل جدید مدیریت مشارکتی وارد مرحله اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه هیأت امنایی شدن سعدیه و حافظیه به هیچوجه به معنای واگذاری مسئولیتهای حاکمیتی وزارت میراثفرهنگی نیست، خاطرنشان کرد: این الگو با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای محلی، تقویت مشارکت نخبگان و ارتقای کارآمدی نظام مدیریت این مجموعههای تاریخی طراحی شده و تمامی مسئولیتهای حاکمیتی، ضوابط حفاظتی و الزامات قانونی همچنان در اختیار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باقی خواهد ماند.
استاندار فارس همچنین با اشاره به ضرورت انطباق خدمات و زیرساختهای اماکن تاریخی با نیازهای روز جامعه اظهار داشت: توسعه، ساماندهی و بازآفرینی فضاهای فرهنگی باید با استانداردهای نوین مدیریت میراث انجام شود، اما در تمامی مراحل، اصالت تاریخی آثار، ملاحظات تخصصی حفاظت و اصول علمی مرمت بهعنوان خطوط قرمز مدیریت میراثفرهنگی رعایت خواهد شد.
وی در ادامه از بررسی محورهای مهم فرهنگی در این نشست خبر داد و گفت: ظرفیتهای مشترک فرهنگی استانهای فارس و کرمان، معرفی هرچه شایستهتر مفاخر ادبی ایران و طراحی برنامههای مشترک برای بازشناسی جایگاه خواجوی کرمانی از جمله موضوعات مورد توافق طرفین بود.
امیری همچنین با اشاره به برنامهریزی برای ارتقای دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر میراث ادبی ایران اظهار کرد: مقدمات برگزاری مجموعهای از رویدادهای ملی و بینالمللی با محوریت اندیشه و آثار سعدی شیرازی شامل همایشهای تخصصی، نشستهای علمی، برنامههای فرهنگی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در پایان اعلام کرد: استان فارس آمادگی کامل خود را برای برگزاری کنگره علمی ـ پژوهشی بینالمللی «سعدی؛ منادی صلح جهانی» همزمان با روز بزرگداشت این شاعر بلندآوازه ایرانی اعلام کرده است؛ رویدادی که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و بینالمللی، نقش مؤثری در معرفی پیام جهانی صلح، انساندوستی و گفتوگوی فرهنگی در اندیشه سعدی ایفا کند.