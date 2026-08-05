به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدحسین رحیمی امروز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در پی گشت‌زنی شبانه مأموران کلانتری روشن‌کوه در محدوده روستای دهمورد، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به دلیل رفتار مشکوک سرنشینان متوقف شد. پس از انجام بازرسی‌های لازم، مأموران موفق به کشف و ضبط پنج دستگاه فلزیاب و گنج‌یاب از داخل خودرو شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بختگان افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهمان از افراد غیربومی شهرستان بوده‌اند و موضوع برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

رحیمی با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز تصریح کرد: آثار تاریخی و فرهنگی، سرمایه‌های هویتی و ملی کشور هستند و هرگونه تعرض به این میراث، خسارتی جبران‌ناپذیر به تاریخ و فرهنگ ایران وارد می‌کند. از این‌رو، اداره میراث فرهنگی با همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی، نظارت مستمر بر مناطق تاریخی و مستعد را در دستور کار قرار داده است.

او خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، استفاده، حمل، نگهداری، خرید و فروش دستگاه‌های گنج‌یاب، فلزیاب و ردیاب بدون دریافت مجوزهای قانونی جرم محسوب می‌شود و متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، با پیگرد قانونی و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مواجه خواهند شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بختگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات کشف آثار تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به نیروهای انتظامی یا اداره میراث فرهنگی اطلاع دهند تا از هرگونه آسیب به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی منطقه جلوگیری شود.