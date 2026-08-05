مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان:
ادارات منطقه سیستان تعطیل شد/ گردشگران از سفرهای غیرضروری خودداری کنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و بانکهای پنج شهرستان منطقه سیستان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد به دلیل افزایش سرعت وزش باد و گردوخاک خبر داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجید محبی روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تشدید وزش باد، وقوع گردوخاک و نامساعد بودن شرایط جوی در منطقه سیستان، فعالیت تمامی ادارات، دستگاههای دولتی و بانکها در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان افزود: این تصمیم باهدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی هوا و پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است.
او تأکید کرد: دستگاههای امدادی، خدماترسان و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی بوده و خدمات خود را طبق روال معمول ارائه خواهند کرد.
سرعت طوفان گردوخاک سیستان به مرز ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت رسید
محسن حیدری نیز از تداوم بادهای شدید، گردوخاک و کاهش تدریجی دما در شمال استان خبر داد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تداوم وزش بادهای شدید و وقوع گردوخاک در شمال استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و کاهش تدریجی دما نیز از امروز در نیمه شمالی استان آغاز میشود.
او گفت: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی، روز گذشته بیشینه سرعت وزش باد در شهرستان زابل ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت ثبت شد که در پی آن، دید افقی به سه هزار متر کاهش یافت. همچنین در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا دو هزار و ۵۰۰ متر کاهش پیدا کرد.
حیدری افزود: بر پایه تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، تا پایان هفته بهویژه امروز و فردا، در منطقه سیستان وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مدت، برای زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و در برخی ساعات گردوخاک مورد انتظار است.
او با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: از امروز بهتدریج از شدت گرمای هوا در نیمه شمالی استان کاسته خواهد شد و دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت.
حیدری از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به شرایط جوی پیشرو، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به استحکام سازههای موقت، خودداری از توقف در کنار درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی اقدام کنند.