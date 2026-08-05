سینمایی «تا ببینم چی پیش میاد» برای پخش از تلویزیون دوبله شد
فیلم سینمایی «تا ببینم چی پیش میاد» با گویندگی ۱۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این سینمایی حسین سرآبادانی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است. رضا آفتابی، نسرین اسنجانی، مهرخ افضلی، رضا الماسی، علی بیگ محمدی، سیما رستگاران، آرزو روشناس، داود شعبانی نصر، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منصوری راد، اسفندیار مهرتاش، صنم نکواقبال و حسین سرآبادانی صداپیشه های این اثر بوده اند.
داستان این فیلم درباره دیگو وکیل میانسالی است که با دخالت در زندگی اطرافیان به رغم نیات خوبش تنها زندگی آنها را بدتر میکند تا اینکه میآموزد باید تنها کنار دیگران بود و حرفهای شان را شنید و همین باعث ترمیم رابطهاش با خانواده و دوستانش میشود.
این فیلم با نگاهی طنزآمیز به معضل «دخالتهای خیرخواهانه»، بهخوبی مرز باریک میان دلسوزی و مداخلهگری در حریم شخصی دیگران را به تصویر میکشد. سیر تحول شخصیت اصلی، یعنی دیگو، از یک وکیل کنترلگر به فردی شنونده و همدل، الگویی مناسب برای اصلاح رفتارهای آسیبزای اجتماعی ارائه میدهد. درونمایه اصلی اثر، بر اهمیت جایگزینی «راهحلهای دستوری» با «همراهیِ بیقضاوت» تأکید دارد که پیامی اخلاقی و عمیق برای روابط خانوادگی است. تضاد میان نیت خیرِ دیگو و نتایج فاجعهبار اقداماتش، لحظات کمدی هوشمندانهای را میآفریند که علاوه بر خنده، تماشاگر را به تأمل وا میدارد. فیلم بهدرستی نشان میدهد که ترمیم روابط انسانی نه از طریق تغییر دیگران، بلکه با تغییر در زاویه دید و نحوه تعامل خودِ فرد آغاز میشود. ارزشگذاری بر مفهوم «حضورِ فعال» در کنار عزیزان، یکی از نقاط قوت محتوایی است که فیلم را از یک کمدی صرف به درامی آموزنده تبدیل میکند.
شبکهی دو، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.