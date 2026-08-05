معاون میراث فرهنگی خوزستان در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
مرمت موزه کرناسیون دزفول در هفته دولت به پایان میرسد/ فعال شدن ۴۲ کارگاه مرمتی در استان
معاون میراث فرهنگی استان خوزستان با اشاره به برنامههای حفاظت و مرمت آثار تاریخی این استان از فعالیت ۴۲ کارگاه مرمتی در سال گذشته در خوزستان خبر داد و گفت: بیشتر این پروژهها با هدف جلوگیری از گسترش آسیبها و تثبیت وضعیت بناهای تاریخی اجرا شده و چند پروژه از جمله مرمت موزه کرناسیون دزفول نیز تا پایان هفته دولت به بهرهبرداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدرضا حسینی بروجنی گفت: اعتبارات مرمت آثار تاریخی هر سال از محل منابع ملی و استانی به ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان ابلاغ میشود و بر اساس پایشهای میدانی و اولویتبندی میزان آسیبهای واردشده به بناها و محوطههای تاریخی، میان پروژههای مختلف توزیع میشود.
معاون میراث فرهنگی استان خوزستان در گفتگو با ایلنا افزود: کارگاههای مرمتی عمدتاً با هدف حفاظت اضطراری و جلوگیری از تخریب بیشتر آثار تاریخی فعال میشوند و تنها در صورت اختصاص اعتبارات قابل توجه، امکان تکمیل کامل پروژهها و رساندن آنها به مرحله بهرهبرداری وجود دارد.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی در سال گذشته گفت: با وجود کمبود اعتبارات توانستیم ۴۲ کارگاه مرمتی را در سطح استان راهاندازی کنیم. بخش عمده این پروژهها به حفاظت اضطراری، تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید آسیبها اختصاص داشت، هرچند تعدادی از پروژهها نیز اکنون به مرحلهای رسیدهاند که در هفته دولت افتتاح خواهند شد.
مرمت مهمترین بافتهای تاریخی خوزستان
حسینی بروجنی با بیان اینکه بخش عمده پروژههای مرمتی در بافتهای تاریخی استان اجرا شده است، گفت: کارگاههای مرمت در بافتهای تاریخی شوشتر، دزفول، اهواز، بهبهان و رامهرمز فعال بودند. همچنین عملیات حفاظت و ساماندهی در تکبناهای تاریخی و محوطههای مهمی مانند ایذه، باغملک، شهر جهانی شوش، هفتتپه و چغازنبیل انجام شد.
وی افزود: بخشی از این اقدامات به دلیل شرایط اضطراری و آسیبهای ایجاد شده انجام میشود و بخش دیگری نیز در چارچوب وظایف مستمر ادارهکل میراثفرهنگی برای پایش، نگهداری و حفاظت سالانه آثار تاریخی صورت میگیرد.
معاون میراثفرهنگی خوزستان با تأکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی یک اقدام مقطعی نیست، اعلام کرد: این تصور که یک بنای تاریخی پس از مرمت تا سالها دیگر نیازی به رسیدگی ندارد، درست نیست. چون قدمت بناها، فرسایش طبیعی و آسیبهای انباشتهشده طی سالیان گذشته باعث میشود آثار تاریخی همواره نیازمند مراقبت و مرمت مستمر باشند.
او افزود: برای حفاظت مؤثر از آثار تاریخی باید اعتبارات پایدار و مستمر در نظر گرفته شود تا در صورت بروز حوادث طبیعی یا غیرطبیعی بتوان به سرعت از گسترش خسارتها جلوگیری کرد.
حسینی بروجنی از اجرای چند پروژه شاخص مرمتی در سال جاری خبر داد و گفت: باغ امیرمجاهد رامهرمز از جمله پروژههایی است که عملیات مرمت آن هماکنون در حال انجام است.
وی همچنین از تخصیص اعتبار برای مرمت موزه و حمام تاریخی کرناسیون دزفول خبر داد و افزود: این پروژه نیز در حال اجراست و تلاش میکنیم تا هفته دولت عملیات مرمت آن به پایان برسد و مجموعه دوباره آماده بهرهبرداری شود.
به گفته معاون میراث فرهنگی خوزستان، حمام و موزه مردمشناسی کرناسیون دزفول بر اثر امواج ناشی از بمباران پایگاه چهارم شکاری دزفول در جریان حملات آمریکا، دچار خسارتهای جزئی شده بود که اکنون عملیات رفع این آسیبها در حال انجام است.
ساماندهی بافت تاریخی دزفول
حسینی بروجنی در ادامه از آغاز پروژه ساماندهی یکی از گذرهای مهم بافت تاریخی دزفول خبر داد و گفت: اعتبارات این پروژه ابلاغ شده و مراحل انعقاد قرارداد در حال انجام است.
وی افزود: در این طرح، بدنهسازی و بازگرداندن نماهای تاریخی گذرها در اولویت قرار دارد و در صورت فراهم شدن شرایط و هماهنگی با دستگاههای خدماترسان، کفسازی تاریخی نیز اجرا خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی خوزستان تأکید کرد: اجرای پروژههای مرمتی در بافتهای تاریخی نیازمند هماهنگی با شبکههای آب، فاضلاب، گاز و سایر تأسیسات شهری است تا ضمن حفظ اصالت تاریخی، زیرساختهای شهری نیز دچار مشکل نشوند.
گفتنی است استان خوزستان با برخورداری از سه اثر ثبت جهانی شده شامل چغازنبیل، شوش و سازههای آبی تاریخی شوشتر و دهها بافت و بنای تاریخی ارزشمند، یکی از مهمترین استانهای کشور در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی است که محدودیت اعتبارات مرمتی در سالهای اخیر موجب شده است، بخش قابل توجهی از برنامههای این حوزه بر حفاظت اضطراری و جلوگیری از گسترش آسیبها متمرکز شود.