رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بازدید از نمایشگاه زنگ آخر؛
خوشنویسان ایرانی بهعنوان سفیران فرهنگی به جهان اعزام میشوند/ «زنگ آخر» نمونهای از تولید فکر و اثرگذاری فرهنگی است
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه هنری و عکس «زنگ آخر» در نجف اشرف، با تشریح سیاستهای راهبردی این سازمان در حوزه دیپلماسی فرهنگی، از تشکیل انجمن خوشنویسی، تقویت مرجعیت کتابت قرآن و رسمالخطهای اسلامی، اعطای جایگاه حرفهای به هنرمندان و حمایت قاطع از هنرهای سنتی و اسلامی بهعنوان محورهای اصلی برنامههای آینده این سازمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همراه حجتالاسلام والمسلمین سعادت، وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، با حضور در نمایشگاه هنری و عکس «زنگ آخر» ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از بخشهای مختلف این رویداد فرهنگی بازدید و بر نقش هنر در تعمیق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
نمایشگاه «زنگ آخر» با مشارکت انجمن صریر وابسته به بیت آیتالله سیدجواد شهرستانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نجف اشرف برپا شده و با بهرهگیری از آثار خوشنویسی، عکس و روایتهای هنری، به بازخوانی ابعاد انسانی فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب میپردازد.
ایمانیپور در حاشیه این بازدید، با تشریح سیاستها و برنامههای راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه حمایت از هنرمندان، اظهار کرد: توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به ظرفیتهای اصیل هنر ایرانی ـ اسلامی امکانپذیر نیست و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رویکردی راهبردی، برنامههای متعددی را برای معرفی و حمایت از هنرمندان در عرصه بینالمللی در دستور کار قرار داده است.
وی از برنامهریزی برای تاسیس انجمن خوشنویسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و افزود: با تشکیل این انجمن، زمینه شناسایی، ساماندهی و اعزام خوشنویسان و هنرمندان برجسته کشور به کشورهای مختلف برای برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و رویدادهای فرهنگی فراهم خواهد شد تا هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی بیش از پیش در عرصه جهانی معرفی شود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ایجاد مرجعیت در حوزه رسمالخطهای اسلامی و کتابت قرآن کریم را از دیگر برنامههای مهم این سازمان برشمرد و تصریح کرد: شکلگیری این مرجعیت، زمینه تعامل گسترده با خطاطان، کاتبان قرآن و هنرمندان کشورهای منطقه و جهان اسلام را فراهم میکند و میتواند به همافزایی ظرفیتهای فرهنگی و هنری در این حوزه بینجامد.
وی همچنین با اشاره به ایجاد ظرفیتهای جدید برای ارتقای جایگاه حرفهای هنرمندان گفت: سازوکارهای تازهای در سازمان طراحی شده است تا هنرمندان دارای صلاحیت و توانمندی، از پشتوانههای لازم برای حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی برخوردار شوند و بتوانند آثار و دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران را در خارج از کشور عرضه کنند.
ایمانیپور، حمایت از تولید فکر، اندیشه و آثار فرهنگی را از مأموریتهای بنیادین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاههایی نظیر «زنگ آخر» نمونهای روشن از بهرهگیری از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم انسانی، تولید اندیشه و تقویت گفتوگوی فرهنگی میان ملتهاست و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان با تاکید بر حمایت همهجانبه این سازمان از هنرهای سنتی و اسلامی اظهار کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عزمی راسخ از هنرمندان و فعالان حوزه هنرهای سنتی و اسلامی حمایت خواهد کرد و توسعه دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر این ظرفیتهای تمدنی را یکی از اولویتهای راهبردی خود میداند.