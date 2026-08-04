با پایان مهلت ارسال اثر؛
بیش از ۱۶ هزار اثر از ۳۸ کشور به جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» ارسال شد
۱۶ هزار و ۱۵۸ اثر از سوی ۳هزار و ۳۵۴ نویسنده به جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» ارسال شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل خانه کتاب و ادبیات ایران، مهلت ارسال اثر به جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» به پایان رسید.
۳هزار و ۳۵۴ نویسنده از ۳۸ کشور ایران، آرژانتین، آلمان، آمریکا، اندونزی، ارمنستان، اروگوئه، استرالیا، اسپانیا، افغانستان، الجزایر، ایتالیا، برونئی، بلژیک، بلاروس، بورکینافاسو، پاکستان، پرتغال، تونس، چین، روسیه، رومانی، ژاپن، شیلی، صربستان، عراق، فرانسه، فیلیپین، کامرون، کرهجنوبی، کنگو، لبنان، لیبی، مالی، مصر، نیکاراگوئه، هند و یمن ۱۶ هزار و ۱۵۸ اثر به جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» ارسال کردند.
آیین اختتامیه جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» با توجه به حجم بالای آثار دریافتی و لزوم دقت در داوری و نیز در نظر گرفتن شرایط کشور تا پایان فصل برگزار میشود. زمان و جزئیات این آیین اطلاعرسانی خواهد شد.
فراخوان جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» با موضوعاتی همچون «مدرسه میناب»، «مفاهیم انسانی (جنگ، صلح، امید، رنج و …)»، «حقوق کودکان» و «وطندوستی» از سوی دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ پیش از این منتشر شده بود.