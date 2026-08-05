مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان مطرح کرد؛
سنگ تمام خوزستان برای زائرین اربعین/ استانداردهای خدمت به زائران اربعین روزانه بررسی و ارزیابی میشود
همزمان با اوج گرفتن موج سفرهای اربعین حسینی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اجرای طرحی جامع، میزبان زائران حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام مرکز فرماندهی و کنترل مراسم اربعین وابسته به واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق، تاکنون ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۶۶۰ زائر خارجی از ابتدای ماه محرم وارد عراق شدهاند.
علیاکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز پیشتر تردد زائران در مرزهای ایران و عراق را بیش از ۳.۲ میلیون زائر اعلام کرد.
محمدکاظم آلصادق، سفیر عراق در ایران، هم پیشبینی کرده است که تعداد زائران ایرانی حاضر در مراسم اربعین به حدود ۴ میلیون نفر برسد.
اکنون محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در گفتوگو با ایلنا، با تشریح اقدامات این ادارهکل برای تسهیل سفر زائران ایرانی به عراق در مرزهای شلمچه و چذابه اعلام کرد: کارشناسان این اداره کل با حضور میدانی و ارزیابی دقیق، تمامی مؤلفههای کلیدی از جمله وضعیت بهداشت محیط، کیفیت و سلامت مواد غذایی و رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی حوزه گردشگری را مورد پایش قرار میدهند.
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی ما ارتقای سطح رفاه و سلامت زائران اربعین است افزود: تیمهای تخصصی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان تمامی مجتمعهای رفاهی، اقامتگاههای بومگردی، واحدهای پذیرایی بینراهی و سفرهخانههای سنتی را بهصورت روزانه و سرزده بازرسی میکنند تا با ارائه مشاورههای تخصصی به بهرهبرداران، تمامی استانداردها برای رفاه زائران رعایت شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به گرمای شدید هوا در استان، تأمین آب آشامیدنی را یکی از اولویتهای فوری خدمترسانی دانست و تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، مسئولیت تأمین و توزیع روزانه ۲۵۰ هزار بطری آب معدنی از سوی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان برعهده گرفته شده و این فرآیند بهصورت مستمر در موکبهای مستقر در مرزها برای زائران در حال انجام است.
جوروند به رویکرد فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در ایام اربعین اشاره کرد و افزود: علاوه بر خدمات رفاهی، تقویت فضای معنوی نیز در دستور کار قرار دارد.
او افزود: هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا، آیینهای مذهبی، برنامههای فرهنگی، سینهزنی، زنجیرزنی و دیگر جلوههای آیینی میراث ناملموس با حضور گروههای مذهبی استان در موکب فرهنگی و استیج قرارگاه چذابه برگزار میشود تا شاهد پیوند عمیقتر خدمترسانی رفاهی با فضای معنوی زیارت باشیم.
وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در ستاد اربعین استان خوزستان برای فراهمسازی سفری آسان، ارزان و ایمن، تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان تا پایان ایام اربعین با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اقامتی، گردشگری و فرهنگی، در کنار سایر دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و نظامی به خدمترسانی ادامه خواهد داد تا خوزستان، همچون سالهای گذشته، نقش راهبردی خود را در پشتیبانی از بزرگترین اجتماع معنوی جهان به بهترین شکل ممکن ایفا کند.