«بدنام» این روزها یکی از سریال‌های بحث‌برانگیز در حال پخش از شبکه نمایش خانگی است. از زمان آغاز پخش تا امروز، این سریال ملودرام که به تازگی به نیمه پخش خود رسیده محل حرف و بحث و واکنش بوده و مخاطبان حوزه فیلم و سریال چه موافق چه مخالف به اتفاقات مختلفی که در هر قسمت برای شخصیت‌های آن رخ می‌دهد واکنش‌هایی نشان داده‌اند. احتمالا «بدنام» را می‌توان یکی از پرواکنش‌ترین آثار این روزهای نمایش خانگی در بهار و تابستان ۱۴۰۵ دانست. به همین بهانه سراغ احسان سجادی حسینی کارگردان این سریال رفته ایم و از او درباره آنچه باعث ماجرای «بدنام» است پرسیدیم.

احسان سجادی حسینی که بدنام اولین تجربه کارگردانی اوست در پاسخ به این سوال که به نظرش چرا این سریال تا این اندازه واکنش برانگیز بوده، بخش مهمی از آن را مربوط به روایت ساده جنس داستان و در عین حال فراز و فرود شخصیت‌های سریال، تعریف بدون لکنت آنچه واقعا تجربه میکنیم می‌داند.

او در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: شاید مردم خودشان یا اطرافیانشان را در لابلای شخصیت‌های بدنام پیدا کرده‌اند و یا حتی مهمتر از آن بخشی از آنچه دوست داشته‌اند و تجربه نکرده‌اند ولی از روایتش حس درونی مطبوعی یافته‌اند، اما چیزی که این روزها زیاد می‌شنوم همین است که در چشم بسیاری از مخاطبان بدنام، این سریال دارد بخش‌هایی از واقعیات جامعه را نمایش می دهد. آن هم در قالب یک داستان عاشقانه. و کمی دورتر از قواعدی که قبلا دیده است، عشق و هجران به همین سادگیست نه بهانه هایی که گاه بخاطر نقابهایی که در جامعه به چهره زده ایم بروز میدهیم و شاید در این روزهای پرفشار همین لطافت عشق با همه بالا و پایین‌هایش است که توانسته تا حدی باعث توجه خاطر و پیگیری مخاطبان سریال شود. آن هم بدون اینکه ادعایی پشت کار باشد. شاید جذاب تر برای من این است که برای معدود بارها در این بازار نمایش براساس آخرین تحقیق بازار بخش جالب توجهی از مخاطبانمان طیف خیلی جوانی هستند که قبلا درگیر این نوع سریالها نمیشدند و شاید این تجربه جدید این حجم از مخاطب همراه بعلت حضور این طیف جدید به مخاطبان شبکه نمایش خانگی است. این را هم اضافه کنید که اگر روزی به کسی بگویید سریالی که ما ساخته‌ایم بدون حتی یک بیلبورد یا تبلیغات شهری و حتی یک تیزر تبلیغاتی و حتا یک خبرساده پخش شده و پرمخاطب ترین شده ممکن است متهم به دروغگویی شوید. اما این عین واقعیت است. ما سعی کردیم فارغ از هر چیزی با دل و خلوت درونی مخاطب مرتبط باشیم، و خب شاید مخاطب هم این نکته را فهمیده ما یادمان نرفته که قرار است ساعتی احوال مردم را دریابیم و نه پزهای خاص دهیم. آنچه میماند و‌مهم است حال و حس مخاطب است»

کارگردان بدنام در ادامه با تاکید بر اینکه شخصیت های این سریال سیاه و سفید نیستند و شاید دلیل اصلی ارتباط برقرار کردن مخاطب با آن ها همین باشد، گفت: یلدا، اسماعیل، ابراهیم، عماد و هدیه هر کدام ویژگی های مثبت و منفی ای دارند که باعث می شود طیف های متنوعی از آدم های خاکستری باشند؛ چیزی شبیه بیشتر خود ما، ما نه خوب مطلقیم و نه بد. حتی بدترین آدمها هم میتوانند عاشق شوند و خوبترین ها می‌توانند دل‌هایی بشکنند، ضمن اینکه ما در «بدنام» خودمان هم شخصیت‌هایمان را قضاوت نکردیم، فقط گذاشتیم براساس آنچه هستند، انتخاب کنند و با توجه به مدل و روند نگارش فیلم نامه، در طول ساخت کار، سر صحنه و با دیدن سکانس های جدید، گاهی خودمان هم از انتخاب‌های شخصیت ها در فیلم نامه غافلگیر می شدیم، پس امروز برایم طبیعی است که شرایط طوری شده مخاطب هم کم کم دیگر به راحتی نمی تواند شخصیت های این قصه را قضاوت کند.، راستش شاید کسانی که گاه در بیرون داستان به برخی تصمیمات کاراکتر واکنش میدهند لازم باشد برای لحظه ای از خود بپرسند چه چیزی درونشان دچار تعارضش کرده و شاید آغاز یک مسیر باشد برایش کمااینکه هدف این مدل روایت در مراحل بعدیش همین است.

سجادی حسینی با تشکر از صحه گذاشتن دوست و دشمن بر پرمخاطب بودن «بدنام»، از برخی نقدهای مغرضانه ابراز تاسف کرد و در پاسخ به این پرسش که برخی منتقدان در برخی رسانه‌ها مدتی است به این اشاره دارند که بدنام سپری به عنوان پرمخاطب بودن دور خودش ایجاد کرده تا ضعف هایش را بپوشاند، گفت: از قسمت اول شاهد حرف‌های عجیبی درباره بدنام بودیم. البته امروز بعد از ۵ ماه کمی پوست کلفت شده‌ایم. کار ما مثل هر کار بی ادعای دیگری حتما نقاط ضعف و قوت خودش را دارد، اما بعضی حرف‌ها و تهمت‌ها کمی ناجوانمردی است، گاهی حتی بی اخلاقی است. هر کسی حق الناس بداند حرفم را می‌فهمد.

سجادی حسینی درباره تفاوت پیش بینی سازندگان از میزان مخاطب پیش از پخش سریال اظهار کرد: حقیقتش در کارنامه حامد عنقا سریال پرمخاطب و عجیب زیاد است اما استقبال مردم از «بدنام» فراتر از انتظارات همه ما و یادآور استقبال از قلب یخی و آقازاده در زمان خودش بود. هر چند که امروز هم تعداد آثار در جامعه و هم سطح مخاطب فرق کرده و بدنام به روایت پلتفرم و نظرسنجی ها حتی از آقازاده هم پر مخاطب تر است.

سجادی حسینی درباره تعداد مخاطبین سریال گفت: قسمت اول ما تا امروز به مرز ۱۰ میلیون مخاطب واقعی رسیده است. و این روند همینطور ادامه دارد البته از روزیکه اینترنت‌ها به حالت عادی برگشت حجم مخاطبان بیرون فیلیمو خیلی بیشتر شده است. روایت فنی سه میلیون wdr که خب فرمول و الگوریتم محاسبات آن را پلتفرم قبلا مفصل توضیح داده. عددی کاملا منحصر به فرد نه تنها در پلتفرم فیلیمو -که تقریبا هشتاد درصد سهم بازار رسمی را در اختیار دارد- بلکه در کل صنعت نمایش خانگی.

او در ادامه با اشاره به اینکه تا امروز «بدنام» پرمخاطب‌ترین سریال ساخته شده در فیلمیو بوده و گفت: البته واقعیتش زمانی این عدد برای من جذاب شد که فهمیدم رکوردهای قبلی سریال‌های فیلیمو در میزان مخاطب واقعی قسمت های اول تا نیمه یک سریال، حدود نصف بوده. تازه آن هم پس از پایان پخش آن سریال ها در حالی که «بدنام» اکنون به نیمه پخش خود رسیده. البته که حتما امروز با گسترش سطح نفوذ بازار فیلیمو در بازار می توان به عددهای بالاتری هم رسید. و خب هنوز هم متاسفانه شبکه های ماهواره ای و کانال های تلگرامی همچنان درصد بالا و حجم اصلی مخاطب آثار ایرانی را در اختیار دارند.

سجادی حسینی با بیان اینکه قسمت اول بدنام دو برابر هر سریال دیگری در فیلیمو تا امروز مخاطب داشته ادامه داد: این عدد طبق گفته دوستان فیلیمو عددی بسیار جذاب و در عین حال عجیبی است. البته من درک می کنم چرا اعداد آثار نمایشی به شکل دقیق منتشر نمی‌شوند به هر حال محتواهای دیگری هم هستند و شاید رسانه‌ای کردن اعداد آثار مختلف باعث لطمه خوردن مخاطب آن ها شود یا ملاحظاتی که ممکن است در بحث مدیریت رسانه وجود داشته باشد. اما نکته جالب در این آمار و ارقام برای خودم این بود که مخصوصا در این چندین هفته اخیر قسمت های جدید«بدنام» حتی رکورد مخاطب قسمت قبلی خودش را هم میشکند.

سجادی حسینی با اشاره به اینکه قسمت ۱۶ بدنام دومین شروع پرمخاطب یک قسمت در بین قسمت های سریال بوده، تصریح کرد: تدوام و افزایش تماشاگر بعد از ۱۶ هفته برای دیدن سریال اتفاق بسیار لذت بخشی است. حقیقتا شنیدن این حجم از استقبال مردم در این شرایط سخت و همزمانی با ایام خاص و رویدادهای مختلف، بخش زیادی از خستگی خودم و تمام تیم درجه یکی که با آن ها، و طی یک سال تلاش، «بدنام» ساخته شده را از تنمان بیرون کرد. همانطور که اشاره کردم این اعداد فقط مخصوص مخاطب رسمی ماست نه مخاطب غیر رسمی. در کنار این ها با همه کم لطفی ها و شاید خصومت و حسادت های خواسته و ناخواسته که الان وقت باز کردن آن نیست، همین که ساعتی مردم فارغ از هر چیزی با بدنام همراه می‌شوند و لحظاتی را به جهت حسی تجربه میکنند با هر واکنش و سلیقه ای برای ما بس است. واکنش هایی که مردم در خیابان و تاکسی و فضای عمومی و شبکه های اجتماعی … دارند هم بسیار روحیه بخش و جذاب است و حتی عزیزان خارج از ایران هم از طریق شبکه های اجتماعی لطف زیادی به بدنام ابراز کرده اند که این ما را خیلی دلگرم کرده و امیدوارم همراهی مخاطبان عزیزمان همچنان تا قسمت آخر مردم هم ادامه داشته باشد که اصل این است و باقی چیزها فرع و امیدوارم در نهایت با رضایت آن ها پرونده این سریال بسته شود.

کارگردان بدنام با توضیحاتی درباره نیمه دوم سریال تاکید کرد: واقعیتش این است که ما تازه در ابتدای نیمه دوم سریال هستیم و با توجه به اثری که ساخته ایم می دانم چه به لحاظ وقایع داستانی و چه به لحاظ مسائل روحی روانی شخصیت های قصه احتمالا غافلگیری های بسیار زیادی هنوز برای مخاطب داریم و می توانم این قول را به آن ها بدهم که بدنام تا دقایق آخر قسمت پایانی اش ارزش پیگیری و دنبال کردن وقایعی که بر شخصیت هایش می گذرد را دارد. راستش از منتقدین هم تقاضا دارم خود سریال و قصه اش را بدون حواشی و در طول گستردگی جهانش ببینند و درباره اش بگویند نه صرف قضاوت های گاه دیکته شده و حواشی بیرونی. بدنام برای لحظه های درونی و احوال و عواطف احساسی در روزهایی که خبرهای تلخ زیاد است ساخته شده است.

وی افزود: اگر از چشم برخی واقعا آنطوری که می گویند این سریال بد است پس چرا انقدر مخاطب دارد؟ تا این اندازه مخاطب ایرانی که به انواع و اقسام آثار درجه یک خارجی روی همان پلتفرم دسترسی دارد احمق فرض شده؟ و اگر این مخاطب برای فلان اثر بی مخاطب بود حتما برایش تعریف دیگری پیدا میکند. حرف یک فیلم سینمایی نیست، حرف ۵ ماه دنبال کردن یک قصه ملودرام و عاشقانه است. باور کنید کار سختی است مخاطب سخت پسند امروز را با داستان نرم و احساسی ای مثل بدنام ۱۷ هفته نگه داشت. مخاطب تعارف ندارد.

کارگردان بدنام با تاکید بر اینکه کار در پلتفرم یعنی کار در بخش خصوصی گفت: پرمخاطب شدن وظیفه‌ی یک سریال بخش خصوصی است! اینجا حرف سرمایه مردم است. جایی مثل صدا و سیما نیست که از بودجه عمومی آزمون و خطا کرد تا استعداد پرورش دهد یا بلندپروازی‌های چند صدمیلیاردی بدون توجه به نتیجه داشت و این مساله‌ای است که چرخه را قطع خواهد کرد. اینجا باید کار پرمخاطب ساخت تا سرمایه‌ها برگردد، با پول بخش خصوصی کسی نمی‌تواند آزمون و خطا کند و حتما ما خوشحالیم که تا اینجای بدنام این کار را به بهترین شکل برای فیلیمو انجام دادیم. اما آیا مدعی این هستیم که بهترین سریال تاریخ را ساختیم؟ خیر. حتی درباره شرایط تولید کار و جنگ و اتفاقاتی که یک تیم چند ده نفره درگیرش بود هم حرفی نزدیم. نیازی هم نبوده، ولی یادتان باشد هر کسی چه منتقد چه سریال ساز بگوید مخاطب نمی خواهم هم دروغگوست هم ریاکار. داشتن مخاطب اولین هدف ساختن یک سریال است آن هم در بخش خصوصی.

وی در پاسخ به اینکه آیا گفتگویی که در خصوص ممیزی سریال داشته، واکنش خاصی به همراه داشته یا خیر، صحبت هایش را به پایان رساند و گفت: اتفاق عجیب‌تری که نیفتاد اما انگار تعداد اصلاحیه ها بیشتر شد و اگر همیشه اواسط هفته نکات به دست ما می رسید، مثلا این بار به آخرین لحظات پیش از پخش موکول شد. ولی احتمالا این اتفاق تصادفی است و رفقای ساترا پخته تر از این هستند که بخواهند واکنشی به یک گفتگوی رسانه‌‎ای نشان بدهند. اما بهرحال همچنان برای حرف زدن درباره این چیزها زود است و دلیلی هم ندارد ذهن مخاطب درگیر این مسائل باشد. بقیه کارها هم این موارد را دارند.

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