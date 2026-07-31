اعلام زمان اختتامیه جشنواره پژواک

به گزارش ایلنا، حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره پژواک، با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این رویداد در دوم شهریور گفت: پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی، دریافت و داوری آثار، برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی افزود: این دوره از جشنواره متاثر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان شکل گرفت و همزمان با تغییر رویکرد جشنواره، آثار متعددی با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه، اتحاد و همدلی ملی، اقتدار نیروهای مسلح، تاب‌آوری اجتماعی، جهاد تبیین، مقاومت مردم ایران، پاسداشت زبان فارسی، خودباوری و معنویت، دانش بومی و گرامی‌داشت شهدای این حماسه تولید و به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه جشنواره پژواک در سال‌های گذشته از یک رویداد تخصصی مستند رادیویی به جشنواره‌ای جامع برای تولیدات رادیویی تبدیل شده است، افزود: این دوره با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌سازی، ایجاد رقابت حرفه‌ای میان برنامه‌سازان، کشف استعدادهای تازه و معرفی آثار خلاقانه برگزار می‌شود.

افتخاری درباره بخش‌های مختلف جشنواره اظهار کرد: پنجمین جشنواره پژواک در سه بخش اصلی (مسابقه)، ویژه و مستمر برگزار می‌شود. در بخش اصلی، آثار در قالب‌های مختلف برنامه‌سازی رادیویی با محورهای موضوعی جشنواره رقابت می‌کنند و برای این بخش ۹ جایزه شامل ایران نوآور، ایران مقتدر، ایران حماسه، ایران بصیر، ایران فرهنگی، ایران سلامت، ایران مقاوم، ایران رشید و ایران پرچم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بخش ویژه این دوره به برنامه‌سازی درباره رهبر شهید اختصاص دارد و آثار در سه محور «رهبر محبوب من» با موضوع پایگاه مردمی رهبر شهید، «رهبر شجاع من» با محور مواضع مقتدرانه و شجاعانه ایشان در ایام بحران و «رهبر مدبر من» با موضوع تدابیر راهبردی و هدایت‌های اثرگذار فرماندهی در مدیریت جنگ ۱۲ روزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: جشنواره پژواک صرفاً یک مراسم اهدای جایزه نیست، بلکه فرصتی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه و ترسیم مسیر آینده برنامه‌سازی رادیو به شمار می‌رود و امیدواریم دستاوردهای آن در ارتقای تولیدات رسانه ملی اثرگذار باشد.

دبیر پنجمین جشنواره پژواک در پایان گفت: آیین اختتامیه این جشنواره روز دوم شهریور با حضور مدیران رسانه، برنامه‌سازان، داوران و برگزیدگان در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار خواهد شد و از آثار برتر بخش‌های مختلف تقدیر می‌شود.

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