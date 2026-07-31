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اعلام زمان اختتامیه جشنواره پژواک

اعلام زمان اختتامیه جشنواره پژواک
کد خبر : 1820674
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دبیر پنجمین جشنواره پژواک با اعلام اینکه آیین اختتامیه این رویداد دوم شهریور برگزار می‌شود، گفت: پنجمین دوره جشنواره متاثر از حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان با عنوان «پژواک؛ حماسه ایستادگی» با شعار صدای واقعیت، پژواک حقیقت برگزار می‌شود و با بخش‌های متنوع رقابتی و ویژه، تلاش دارد ظرفیت‌های برنامه‌سازی رادیو را بیش از گذشته به نمایش بگذارد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره پژواک، با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این رویداد در دوم شهریور گفت: پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی، دریافت و داوری آثار، برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی افزود: این دوره از جشنواره متاثر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان شکل گرفت و همزمان با تغییر رویکرد جشنواره، آثار متعددی با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه، اتحاد و همدلی ملی، اقتدار نیروهای مسلح، تاب‌آوری اجتماعی، جهاد تبیین، مقاومت مردم ایران، پاسداشت زبان فارسی، خودباوری و معنویت، دانش بومی و گرامی‌داشت شهدای این حماسه تولید و به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه جشنواره پژواک در سال‌های گذشته از یک رویداد تخصصی مستند رادیویی به جشنواره‌ای جامع برای تولیدات رادیویی تبدیل شده است، افزود: این دوره با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌سازی، ایجاد رقابت حرفه‌ای میان برنامه‌سازان، کشف استعدادهای تازه و معرفی آثار خلاقانه برگزار می‌شود.

افتخاری درباره بخش‌های مختلف جشنواره اظهار کرد: پنجمین جشنواره پژواک در سه بخش اصلی (مسابقه)، ویژه و مستمر برگزار می‌شود. در بخش اصلی، آثار در قالب‌های مختلف برنامه‌سازی رادیویی با محورهای موضوعی جشنواره رقابت می‌کنند و برای این بخش ۹ جایزه شامل ایران نوآور، ایران مقتدر، ایران حماسه، ایران بصیر، ایران فرهنگی، ایران سلامت، ایران مقاوم، ایران رشید و ایران پرچم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بخش ویژه این دوره به برنامه‌سازی درباره رهبر شهید اختصاص دارد و آثار در سه محور «رهبر محبوب من» با موضوع پایگاه مردمی رهبر شهید، «رهبر شجاع من» با محور مواضع مقتدرانه و شجاعانه ایشان در ایام بحران و «رهبر مدبر من» با موضوع تدابیر راهبردی و هدایت‌های اثرگذار فرماندهی در مدیریت جنگ ۱۲ روزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: جشنواره پژواک صرفاً یک مراسم اهدای جایزه نیست، بلکه فرصتی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه و ترسیم مسیر آینده برنامه‌سازی رادیو به شمار می‌رود و امیدواریم دستاوردهای آن در ارتقای تولیدات رسانه ملی اثرگذار باشد.

دبیر پنجمین جشنواره پژواک در پایان گفت: آیین اختتامیه این جشنواره روز دوم شهریور با حضور مدیران رسانه، برنامه‌سازان، داوران و برگزیدگان در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار خواهد شد و از آثار برتر بخش‌های مختلف تقدیر می‌شود.

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