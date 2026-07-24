خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکبر عبدی درگذشت

اکبر عبدی درگذشت
کد خبر : 1817950
لینک کوتاه کپی شد.

اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون در ۶۶ سالگی فوت کرد.

به گزارش ایلنا، اکبر عبدی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری عصر امروز جمعه دوم مرداد به دلیل ایست قلبی در بیمارستان در ۶۶ سالگی درگذشت.

این بازیگر در کارنامه خود ایفای نقش در آثار موفقی چون «اجاره‌نشین‌ها»، «مادر»، «آدم برفی»، «اخراجی‌ها»، «دزد عروسک‌ها»، «ای ایران»، «خوابم می‌آد» و «تسویه حساب» را دارد.

او برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های «مادر» و «خوابم می‌آد» دو جایزهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل