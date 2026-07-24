اکبر عبدی درگذشت

به گزارش ایلنا، اکبر عبدی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری عصر امروز جمعه دوم مرداد به دلیل ایست قلبی در بیمارستان در ۶۶ سالگی درگذشت.

این بازیگر در کارنامه خود ایفای نقش در آثار موفقی چون «اجاره‌نشین‌ها»، «مادر»، «آدم برفی»، «اخراجی‌ها»، «دزد عروسک‌ها»، «ای ایران»، «خوابم می‌آد» و «تسویه حساب» را دارد.

او برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های «مادر» و «خوابم می‌آد» دو جایزهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد.

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