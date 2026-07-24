به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، توضیحات به این شرح است:

به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ براساس رسالت قانونی و ماموریت ذاتی، همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاه‌ها، به‌ویژه دولت محترم و خدمتگزار، می‌داند و در شرایط تاریخی و حساسی که کشور عزیزمان در معرض تهاجم وحشیانه دشمنان این آب‌وخاک قرار دارد و بیش‌ازپیش نیازمند آرامش و وحدت صفوف است، بر رعایت دقیق الزامات وحدت کلمه اصرار دارد.

نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسئولان درراستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می‌داند و کمترین لغزش و کوتاهی در التزام به این واجبات را در پیشگاه تاریخ و ملت شهیدپرور ایران گناهی نابخشودنی می‌داند که سرنوشتی جز خسران ابدی ندارد.

رسانه ملی میراث بسیار مهم امام مجاهد شهید را که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی( حفظه‌الله) ذیل تعابیر بلند «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» مورد تأکید معظم‌له قرار گرفت، یادآور می‌شود و مجدداً اعلام می‌کند درراستای تحقق آن، به رفتار هوشیارانه، مسئولانه و منطبق با مصالح موردتأکید نظام پایبند است و خود و همگان را به مراقبت دائمی از آن توصیه می‌کند.

سازمان صداوسیما خود را آیینه نمایش خدمات و زحمات مسئولان خدوم کشور و بیان دستاوردها و تلاش‌های شبانه‌روزی همه دستگاه‌های کشور و به‌ویژه انتشار و تبیین نظرات و مواضع هوشمندانه و انقلابی روسای محترم و معزز قوا و انعکاس مواضع مقتدرانه فرماندهان دلیر و شجاع نیروهای مسلح می‌داند و بر آن مداومت می‌نماید.

رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تأکید می‌کند.

انتهای پیام/