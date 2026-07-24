فدراسیون گردشگری ایران تشکیل میشود
مجلس از اقدام اتاق بازرگانی ایران برای تشکیل چتر فراگیر صنعت گردشگری حمایت کرد
نخستین فدراسیون فراگیر صنعت گردشگری ایران پس از سالها فعالیت پراکنده تشکلهای تخصصی ذیل اتاق بازرگانی کشور با حضور تشکلهای فعال در حوزه گردشگری، هتلداری، دفاتر خدمات مسافرتی، بومگردی، گردشگری سلامت، سرمایهگذاران بخش خصوصی، حملونقل و سایر فعالان این صنعت تشکیل می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، موضوع تشکیل فدراسیون گردشگری ایران که خبر آن در همایش سراسری شبکهسازی کمیسیونهای گردشگری اتاقهای بازرگانی کشور و در حضور مسئولان بخش خصوصی و دولتی و اعضای فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ از ماهها قبل بطور جدی پیگیری شده است.
مسئولان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نیز با تایید تشکیل نخستین فدراسیون فراگیر گردشگری ایران از ضرورت پایان دادن به فعالیت های جزیره ای و ایجاد نهاد فراگیر بخش خصوصی در صنعت گردشگری کشور سخن گفتند.
چرا فدراسیون گردشگری تشکیل میشود؟
سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، مهمترین دلیل تشکیل این فدراسیون را امکانات اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد فرابخشی بخش خصوصی کشور در توسعه کسب و کارهای صنعت گردشگری اعلام کرد و گفت: «بزرگترین آسیبی که امروز در گردشگری با آن مواجه هستیم این است که گردشگری ذیل قانون نظام صنفی قرار ندارد. همین موضوع باعث شده است که تشکلهای متعدد شکل بگیرند و هر کدام مسیر جداگانهای را دنبال کنند.»
موسوی افزود: «فدراسیون گردشگری ایران نهادی است که میتواند پایه و اساس قدرت گرفتن تشکلهای بخش خصوصی را فراهم کند.»
موسوی با تأکید بر جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی گفت: «اتاق بازرگانی خانه بخش خصوصی است و میتواند ظرفیتهای گستردهای را در اختیار تشکلهای گردشگری قرار دهد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «گردشگری صنعتی میانبخشی است. برای نمونه، یک دفتر خدمات مسافرتی مجوز «بند ب» را از وزارت میراث فرهنگی دریافت میکند، اما برای فعالیت در حوزه فروش بلیت هواپیما باید مجوز «بند الف» را از سازمان هواپیمایی کشوری بگیرد. همین موضوع نشان میدهد که این صنعت بیش از هر چیز به وحدت رویه و هماهنگی میان دستگاهها و تشکلها نیاز دارد.»
او با اشاره به پراکندگی تشکلهای بخش خصوصی افزود: «واقعیت این است که برخی علاقهای به ایجاد وحدت میان تشکلهای گردشگری ندارند؛ در حالی که مجلس میتواند کمک کند تا تشکلهای حرفهای ذیل فدراسیون گردشگری در اتاق بازرگانی ایران گرد هم بیایند و از ظرفیتهای این نهاد برای رونق و توسعه صنعت گردشگری کشور استفاده کنند.»
دولت امکان حمایت مالی از فعالان گردشگری ندارد
موسوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: «دولت امروز عملاً منابع مالی کافی برای حمایت از تشکلهای گردشگری ندارد. وزارت میراث فرهنگی نیز وزارتخانهای جوان است و با محدودیتهای اعتباری فراوان روبهرو است.»
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران افزود: «امروز حتی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی نیز دولت به دنبال جذب حامی مالی است. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که دولت بتواند حمایت مالی گستردهای از تشکلهای گردشگری انجام دهد و بخش خصوصی هم انتظاری از دولت ندارد اما باید نهاد فرادست این بخش مشکلات این صنعت را حل و فصل کند.»
وی تأکید کرد: «انتظار بخش خصوصی از دولت، تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه تنها انتظاری که از دولت وجود دارد برطرف کردن موانع از مسیر توسعه گردشگری، تسهیل مقررات و بروزرسانی بخشنامه ها و ایفای نقش سیاستگذار و تسهیلگر است.»
سیدمصطفی موسوی با اشاره به امکانات موجود در اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از تشکلها و فعالان بخش گردشگری کشور گفت: «اگر امروز از وزارت میراث فرهنگی بپرسید چه کمکی میتواند به یک تشکل ملی گردشگری ارائه دهد، پاسخ روشنی وجود ندارد؛ اما اتاق بازرگانی ایران این آمادگی را دارد که تنها برای تأمین محل استقرار فدراسیون گردشگری، حدود ۲۰ میلیارد تومان اختصاص دهد.»
وی ادامه داد: «اتاق بازرگانی از تشکلهای ملی برای ایجاد دفتر، توسعه فعالیتها و حضور در نمایشگاههای خارجی حمایت میکند و حتی هزینه اعزام نمایندگان آنها به رویدادهای بینالمللی را نیز در چارچوب ضوابط خود تقبل میکند.»
به گفته موسوی، هدف اتاق بازرگانی از تشکیل فدراسیون گردشگری، توسعه کسبوکارهای این صنعت و تقویت جایگاه تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازیهای ملی است.
موسوی تأکید کرد: «اتاق بازرگانی ایران با تشکیل فدراسیون گردشگری به عنوان چتر فراگیر فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری قصد ندارد جای دولت را بگیرد؛ بلکه میخواهد دستگیر دولت باشد. هدف کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز کمک به توسعه گردشگری کشور و تقویت بخش خصوصی است.»
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی اتاق بازرگانی و اتاقهای مشترک ایران با سایر کشورها گفت: «فدراسیون گردشگری ایران میتواند از این ظرفیتها برای توسعه گردشگری ورودی، گسترش همکاریهای اقتصادی و تقویت کسبوکارهای فعال در صنعت گردشگری به نفع فعالان این صنعت استفاده کند.»
مجلس از تشکیل فدراسیون گردشگری حمایت می کند
محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام حمایت مجلس از اقدام اتاق بازرگانی ایران برای تشکیل فدراسیون گردشگری کشور اعلام کرد: «خوشحالم که کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد ایجاد فدراسیون گردشگری ذیل این اتاق را مطرح کرده است تا همه تشکلهایی که در صنعت گردشگری فعالیت دارند، در قالب این فدراسیون حضور قویتر در تصمیمگیری های کلان این بخش داشته باشند.»
وی افزود: «تشکیل این فدراسیون میتواند به ایجاد رویهای یکپارچه در صنعت گردشگری ایران منجر شود و این صنعت را از وضعیت چنددستگی و پراکندگی خارج کند. چون با کنار یکدیگر قرار گرفتن ظرفیتهای بخش خصوصی، صنعت گردشگری ایران جایگاه ارزشمندتری پیدا خواهد کرد.»
رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای قانونی اتاق بازرگانی ایران در حمایت از فعالان بخش خصوصی تاکید کرد: «اتاق بازرگانی ایران با اختیارات و ظرفیتهایی که در اختیار دارد، میتواند کمکهای مؤثری به بخش خصوصی و تشکلهای گردشگری ارائه کند و نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.»
محسن فتحی با تأکید بر اهمیت شبکهسازی در صنعت گردشگری ادامه داد: «فدراسیون گردشگری میتواند شبکهای گسترده میان فعالان گردشگری، صنایعدستی و میراث فرهنگی ایجاد کند؛ شبکهای که علاوه بر افزایش انسجام میان تشکلها، سرمایه اجتماعی این حوزه را نیز ارتقا خواهد داد و قدرت مطالبهگری بخش خصوصی را افزایش میدهد.»
وی با بیان اینکه گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران است، گفت: «اگر کنشگری بخش خصوصی تقویت شود و فدراسیون گردشگری شکل بگیرد، این صنعت میتواند در کنار صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل شود.»
فتحی تأکید کرد: «مجلس شورای اسلامی در کنار اتاق بازرگانی ایران برای تشکیل فدراسیون گردشگری و رفع مشکلات این صنعت قرار میگیرد و از اقدامات قانونی لازم برای شکلگیری این نهاد حمایت کند.»