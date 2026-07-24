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بازدید مجید مجیدی از رویداد «مشق ناتمام»

بازدید مجید مجیدی از رویداد «مشق ناتمام»
کد خبر : 1817860
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مجید مجیدی، کارگردان فیلم «رنگ خدا»، شامگاه پنجشنبه اول مرداد ماه با حضور در پل طبیعت تهران، از رویداد فرهنگی هنری «مشق ناتمام» بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، مجید مجیدی پرفورمنس‌هایی که با یاد کودکان شهید با حضور بیش از ۳۵ بازیگر کودک و نوجوان اجرا می‌شد، را تماشا کرد.

همچنین مجیدی در دفتر یادبود «مشق ناتمام» درباره کودکان شهید ایران و کودکان مدرسه شجره طیبه میناب یادداشتی به این شرح نوشت:

به نام خالق زیبایی‌ها

ضمن تشکر و قدردانی از عزیزان حسین پارسایی و محمدصادق میرکریمی و تمام گروه همکارانشان که یاد و نام شهدای جنگ رمضان بخصوص شهدای مدرسه میناب را گرامی داشتند، قدردان زحمات شما هستیم.

شهدای مدرسه میناب برای همیشه در تاریخ سرافراز ایران باقی خواهند ماند و قطعا خون پاک و مطهرشان پیروزی ایران عزیز را رقم خواهد زد.

به امید پیروزی برای ایران سرافراز

مجید مجیدی

۱۴۰۵/۵/۱

امشب جمعه دوم مرداد ماه، آخرین شب برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی هنری«مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران با مهمانان ویژه است. این رویداد به روایت حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی صادق میرکریمی برگزار می‌شود.

رویداد فرهنگی هنری «مشق ناتمام» با هدف زنده نگاه داشتن یاد بیش از ۴۰۰ کودک شهید ایرانی، از شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در پل طبیعت تهران آغاز به کار کرد. این رویداد با اجرای نمایش، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان و نیز آئین شمع‌افروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، در محل پل طبیعت تهران در حال برگزاری است.

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