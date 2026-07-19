به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی شامگاه شنبه(۲۷ تیرماه ۱۴۰۴) در واکنش به تخریب پل بندرعباس به رودان توسط متجاوزان امریکایی‌ با انتشار تصویری از این تخریب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این تصویر امروز بندرعباس به رودان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نوشت: متجاوزان امریکایی پل مسیر را تخریب کرده‌اند، اما مردم ایران با موشک و بمباران زمین‌گیر نمی‌شوند، اراده‌ها و دل‌های‌شان را پل می‌کنند، راه می‌سازند و عبور می‌کنند.