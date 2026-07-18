به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، آیین اختتامیه نهمین دوره جشن کتاب سال سینمای ایران روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۸ در سالن سیف الله داد خانه سینما با حضور سینماگران و نویسندگان سینمایی برگزار می‌شود.

در این مراسم برگزیدگان بخش تالیف، ترجمه، بهترین کتاب فنی و بهترین ناشر کتاب سینمایی معرفی و به آنها لوح تقدیر، تندیس قلم زرین و جایره نقدی اهدا می شود.

اجرای برنامه را «احسان عبدی پور» کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینما برعهده دارد.

در این برنامه همچنین از«حمیدرضا احمدی لاری» مستندساز، مترجم و مدرس دانشگاه به پاس یک عمر تلاش در حوزه تالیف و ترجمه کتاب‌های سینمایی تقدیر و تجلیل خواهد شد.

در این دوره تعداد ۱۰۰ جلد از کتاب‌های برگزیده و ۵۰ جلد از کتاب‌های نامزد شده توسط خانه سینما با مشارکت سازمان سینمایی خریداری خواهد شد.

همچنین نمایشگاه فروش و عرضه کتاب های تخصصی سینمایی به مدت پنج روز در خانه سینما برگزار می شود. در این نمایشگاه که هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود ناشران کتاب های تخصصی سینما، تازه ترین آثار خود را با تخفیف ویژه به فروش می رسانند.

تا کنون حضور انتشارات های ساقی، بنیاد سینمایی فارابی، افراز، اطراف، هرمس، نشر بان، آبان و ... در این نمایشگاه قطعی شده است.

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