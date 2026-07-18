به گزارش ایلنا، گروه نمایش «خون‌بس» به کارگردانی صابر ابر که این روزها در تالار وحدت اجرا می‌شود، از مخاطبان و علاقه‌مندان به تماشای این نمایش خواستار شد که برای تهیه بلیت فقط به سایت فیدیبو مراجعه کنند.

به دلیل استقبال مخاطبان از اجراهای «خون‌بس»، بلیت‌هایی جعلی در برخی سایت‌ها و فضاهای مجازی به فروش گذاشته شده‌اند که فاقد اعتبار هستند.

«خون‌بس» ساعت ۱۸ اجرا می‌شود و علاقه‌مندان از طریق سایت فیدیبو می‌توانند بلیت‌های این نمایش را تهیه کنند.

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