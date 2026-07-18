درخواست گروه «خونبس» از مخاطبان؛ از بازار سیاه بلیت نخرید
بلیتهایی جعلی نمایش «خونبس» در برخی سایتها و فضاهای مجازی به فروش گذاشته شدهاند که فاقد اعتبار هستند.
به گزارش ایلنا، گروه نمایش «خونبس» به کارگردانی صابر ابر که این روزها در تالار وحدت اجرا میشود، از مخاطبان و علاقهمندان به تماشای این نمایش خواستار شد که برای تهیه بلیت فقط به سایت فیدیبو مراجعه کنند.
به دلیل استقبال مخاطبان از اجراهای «خونبس»، بلیتهایی جعلی در برخی سایتها و فضاهای مجازی به فروش گذاشته شدهاند که فاقد اعتبار هستند.
«خونبس» ساعت ۱۸ اجرا میشود و علاقهمندان از طریق سایت فیدیبو میتوانند بلیتهای این نمایش را تهیه کنند.