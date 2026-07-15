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واکنش مصطفی راغب به حمله‌ وحشیانه‌ آمریکا به آسایشگاه سربازان ایرانشهر

واکنش مصطفی راغب به حمله‌ وحشیانه‌ آمریکا به آسایشگاه سربازان ایرانشهر
کد خبر : 1813739
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مصطفی راغب در واکنش به حمله‌ی وحشیانه‌ی آمریکا به آسایشگاه سربازان ایرانشهر به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مصطفی راغب، خواننده پاپ کشورمان نسبت به حملات وحشیانه ارتش تروریست آمریکا به جنوب کشور واکنش نشان داد.

راغب در صفحه خود در واکنش به حمله‌ی وحشیانه‌ی آمریکا به آسایشگاه سربازان ایرانشهر نوشت: متاسفانه آسایشگاه سربازان در ایرانشهر با موشک هدف قرار گرفته. تعداد زیادی از سربازان جونشون رو از دست دادن و آمار مجروحین هم بالاست. همچنین درخواست فوری از مرکز انتقال خون ایرانشهر برای اهدای خون در شهر بمپور برای مجروحین ثبت شده. تسلیت به خانواده‌های دغدار.

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