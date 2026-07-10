خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غزل تازه‌منتشرشده‌ای از رهبر شهید خطاب به امام رضا علیه‌السلام

غزل تازه‌منتشرشده‌ای از رهبر شهید خطاب به امام رضا علیه‌السلام
کد خبر : 1811133
لینک کوتاه کپی شد.

غربت بس است... عنوان غزل تازه‌منتشرشده‌ای از رهبر شهید خطاب به حضرت امام رئوف علیه‌السلام است.

به گزارش ایلنا، سحرگاه ۱۹ تیرماه پیکر مطهر رهبر عزیز مردم ایران پس از یک تشییع بی‌نظیر و تاریخی در مشهد مقدس و در پایان یک هفته مراسم‌های مختلف بدرقه، در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

غربت بس است... عنوان غزل تازه‌منتشرشده‌ای از این رهبر شهید خطاب به حضرت امام رئوف علیه‌السلام است که متن آن را در زیر می‌خوانید:  

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«در التجاء به صدرنشین سریر رضا حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام» 

فارغ مرا ز رهگذر صبح و شام کن

کار مرا به گردش چشمی تمام کن

بگشای صفحه‌ای دگر از دفتر جمال

بیتی فزون بر این غزل ناتمام کن

ای یادگار ساقی کوثر اباالحسن (ع) 

گاهی نظر به جانب این تشنه‌کام کن

ای حکمران کشور دل با کرشمه‌ای

زیر و زبر قرار دل خاص و عام کن

بنمای ره به مُلک رضا، جان خسته را

مرغ رمیده را به شکر خنده رام کن

اینک هزار دست تمنّا گشوده بین

دست کرم گشاده به رسم کرام کن

دارالشّفای آتش و آب است این سرای

سوز دل مرا به نمی‌ التیام کن

دیری است زاشیانه جدا مانده‌ای «امین» 

غربت بس است رو سوی آن کوی و بام کن

دانم که مستمند و تهیدست و بی‌کسی

از بارگاه فیض رضا (ع) توشه وام کن

و آنجا که آمد و شد خیل ملائک است

کنجی گزین و تا به قیامت مُقام کن

سیدعلی خامنه‌ای

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی