به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، آخرین قسمت از ویژه‌برنامه زنده «امین ایران» امروز جمعه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

در این برنامه، آبنوس گاراپیدی و هایگانوش داودیان، زوج ارمنی که برادران هر دو به شهادت رسیده‌اند و رهبر انقلاب نیز در مقاطع مختلف میهمان منازل خانواده‌های آنان بوده‌اند، حضور خواهند داشت.

همچنین قاسم صرافان (شاعر)، کاظم هژیرآزاد (بازیگر)، امیر حقیقت (خواننده)، روح‌الله رستمی (قهرمان وزنه‌برداری) که مدال طلای خود را به رهبر انقلاب اهدا کرده و از ایشان انگشتر هدیه گرفته است، امین قدیم (مداح) و جمعی دیگر از مهمانان در این قسمت حضور می‌یابند.

مهمانان «امین ایران» در آخرین قسمت این ویژه‌برنامه، از دیدارها، همراهی‌ها و خاطرات ماندگار خود با رهبر انقلاب اسلامی سخن خواهند گفت.