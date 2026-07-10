آخرین قسمت «امین ایران» امروز از شبکه نسیم پخش میشود
ویژه برنامه زنده «امین ایران» در آخرین قسمت خود، امروز جمعه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ روی آنتن شبکه نسیم میرود و میزبان جمعی از چهرههای فرهنگی، هنری، ورزشی و خانوادههای معظم شهدا خواهد بود.
در این برنامه، آبنوس گاراپیدی و هایگانوش داودیان، زوج ارمنی که برادران هر دو به شهادت رسیدهاند و رهبر انقلاب نیز در مقاطع مختلف میهمان منازل خانوادههای آنان بودهاند، حضور خواهند داشت.
همچنین قاسم صرافان (شاعر)، کاظم هژیرآزاد (بازیگر)، امیر حقیقت (خواننده)، روحالله رستمی (قهرمان وزنهبرداری) که مدال طلای خود را به رهبر انقلاب اهدا کرده و از ایشان انگشتر هدیه گرفته است، امین قدیم (مداح) و جمعی دیگر از مهمانان در این قسمت حضور مییابند.
مهمانان «امین ایران» در آخرین قسمت این ویژهبرنامه، از دیدارها، همراهیها و خاطرات ماندگار خود با رهبر انقلاب اسلامی سخن خواهند گفت.