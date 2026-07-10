بازگشت جریان مرمت به مسجد جامع داراب/ پاسخ به مطالبات مردم و پاسداشت میراث جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بهزاد مریدی امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: بازگرداندن پروژه عمرانی و مرمت مسجد جامع داراب، پاسخی مستقیم به مطالبات مردم داراب و اولویت مدیریتی این اداره کل برای پاسداشت یکی از ارزشمندترین آثار معماری مذهبی با قدمت بیش از ۴۰۰ سال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در بازدید از این اثر تاریخی بیان کرد: مسجد جامع داراب نمادی از هنر معماری مذهبی و میراثی است که در سطح جهان اسلام و ایران شناخته شده است.

او تاکید کرد: با توجه به ارزش تاریخی و ملی این اثر، توقف مرمت آن به هیچ وجه پذیرفتنی نبود و اولویت ما این بود که با رفع تمامی موانع اداری و اجرایی، این پروژه به سرعت به جریان بیفتد.

مریدی در تشریح روند پیش رو افزود: با تلاش‌های متقایل و پیگیری‌های لازم، این روند محقق شد و عملیات مرمت از سر گرفته شد. پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آتی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در بازسازی و بهسازی این اثر باشیم تا این بنای باشکوه مجدداً در کمال آثار خود به بازدید جهانیان درآید.

این پروژه پیش از این به دلیل برخی چالش‌های مالی و بودجه‌ای متوقف شده بود که این توقف، منجر به دغدغه‌های گسترده در میان شهروندان داراب شده بود. اکنون با بازگشت جریان عملیات مرمت، این اقدام مورد استقبال گسترده مردم منطقه قرار گرفته است.

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