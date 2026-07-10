مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تاکید کرد:
لزوم گذار از رویکرد صرفاً حفاظتی به سمت مدیریت اقتصاد گردشگری / تلاش برای جهانی شدن دارابگرد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس، بر لزوم گذار از رویکرد صرفاً حفاظتی به سمت مدیریت اقتصاد گردشگری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بهزاد مریدی امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست شورای معاونین و کارشناسان اداره کل میراثفرهنگی استان فارس که با حضور رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان داراب و مدیر پایگاه دارابگرد در ساختمان جدید اداره میراثفرهنگی داراب برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی داراب، این شهر را دروازه تجاری قدیم به سوی هندوستان و مکران و مهد تمدنی پیش از اسلام (از دوران جانشینان الکساندر تا ساسانیان و اشکانیان) دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس همچنین با تکریم داراب به عنوان شهر امام حسن مجتبی (ع) و شهر کریم اهل بیت، به جایگاه ویژه عرفا و صوفیه و سادات جلیلالقدر در این منطقه اشاره و از حسن خلق مردم داراب قدردانی کرد.
او در رابطه با سایت پژوهشی دارابگرد، از تلاش برای جهانی شدن این اثر سخن گفت و بر لزوم برگزاری همایشها و سمینارهای مستند و پر استناد تأکید کرد.
مریدی با اشاره به قرارداد ۳ میلیارد تومانی با دانشگاه شیراز برای بخش مطالعاتی دارابگرد، دستور داد تا علیرضا عسکری چاوَردی مدیر این پایگاه به عنوان همکار طرح در این پروژه حضور یابد و تمامی تدارکات مالی و بیمهای در دل طرح پیشبینی شود تا اجرای پروژه با سرعت پیش برود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در خصوص خانه سوخکیان و انبار غله بر اهمیت تملک این آثار توسط وزارت میراثفرهنگی تأکید کرد تا این آثار برای آیندگان حفظ شوند.
او با اشاره به اینکه تملک خانه سوخکیان به اتمام رسیده و مطالبات پیشین در حال تسویه است، در مورد تبدیل این مکان به خانه صنایعدستی و بازارچه دائمی صحبت کرد و یادآور شد که سه طرح تجهیز این مراکز به وزارتخانه ارسال شده و پیگیری مالی آنها در اولویت است.
مریدی با بررسی وضعیت پیمانکاران در پروژههای مرمتی، بر ضرورت حضور ناظر مقیم به عنوان نماینده مدیرکل تأکید کرد تا تطبیق دقیق کار با مطالبات صورت گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس خاطرنشان کرد: گزارشهای مستمر از پیشرفت کارها باید به فرمانداری و اداره فنی و توسعه طراحی عمران ارسال شود تا شفافیت کامل در اجرا برقرار باشد.
او با استقبال از ایده ایجاد موزه در داراب بر تامین امنیت موزهها و لزوم تقویت استحکامات حفاظتی تأکید کرد و هشدار داد که بدون امنیت کافی، خطر از بین رفتن قطعات تاریخی وجود دارد و ما باید پاسخگوی تاریخ باشیم.
مریدی در این نشست، از آمادهسازی اپلیکیشن و پلتفرم «گردشگری فارس» خبر داد که به زودی در فضاهاهای دریافت نرمافزار عرضه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تشریح کرد: در این سامانه، مسیرهای گردشگری به ۶ محور اصلی (تاریخی، فرهنگی، مذهی، طبیعی، سلامت و ورزشی) تقسیم شدهاند. محور تاریخی شامل بخشهای کریدوری، بافتگردی و موزهگردی است که در آن محورهای ساسانی و هخامنشی طراحی شدهاند.
او بهطور ویژه به کریدور تمدن جنوب فارس اشاره کرد که از فسا آغاز شده و تا لار ادامه مییابد.
مریدی تأکید کرد در این طراحی، شهر داراب به عنوان قطب اقامتی و بازدید، با تخصیص ۲۴ ساعت زمان برای گردشگران تعریف شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس افزود: برای این کریدور، دامین جداگانه و رمزینههای مخصوص تعریف خواهد شد و محتوای صوتی (پادکست) برای هر مسیر ضبط شده است.
در این نشست پیش از سخنان مدیرکل میراثفرهنگی فارس، علیرضا پرویزی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان داراب ظرفیتها و چالشهای این حوزه را تشریح کرد و خواستار دستور مدیر کل در جهت رفع موانع پیش روی این شهرستان شد.