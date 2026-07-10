درخواست علیرضا افتخاری برای حذف صدایش از آلبوم «بدرقه»+ فیلم
علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی با انتشار فایلی تصویری از تولیدکنندگان آلبوم «بدرقه» خواست قطعهاش از این مجموعه موسیقایی حذف شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا افتخاری طی انتشار ویدئویی در صفحه شخصی، خواستار حذف صدایش از آلبوم «بدرقه» شده است.
این خواننده دلیل مطرح کردن این درخواست را «ضعف فنی» اثر عنوان کرد و گفت تمایلی ندارد نسخه منتشرشده با اجرای او در دسترس مخاطبان باشد.
گفتنی است آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده از جمله محمد معتمدی، پرواز همای و علیرضا افتخاری، به مناسبت آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به همت شهرداری تهران منتشر شده است.