درخواست علیرضا افتخاری برای حذف صدایش از آلبوم «بدرقه»+ فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا افتخاری طی انتشار ویدئویی در صفحه شخصی‌، خواستار حذف صدایش از آلبوم «بدرقه» شده است.

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این خواننده دلیل مطرح کردن این درخواست را «ضعف فنی» اثر عنوان کرد و گفت تمایلی ندارد نسخه منتشرشده با اجرای او در دسترس مخاطبان باشد.

گفتنی است آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده از جمله محمد معتمدی، پرواز همای و علیرضا افتخاری، به مناسبت آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به همت شهرداری تهران منتشر شده است.

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