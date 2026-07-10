پرونده ایران در انتظار بررسی در چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو
چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در شهر بوسان کرهجنوبی برگزار میشود؛ نشستی که طی آن پروندههای ثبتجهانی جدید، وضعیت حفاظتی آثار ثبتشده و مهمترین سیاستهای بینالمللی حوزه میراثفرهنگی بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو از ۱۹ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر تا ۷ مرداد ۱۴۰۵) به میزبانی شهر بوسان در کرهجنوبی برگزار میشود. این اجلاس مهمترین رویداد سالانه نظام میراثجهانی است که با حضور نمایندگان ۲۱ کشور عضو کمیته، هیاتهای کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۲، نهادهای مشورتی و کارشناسان بینالمللی برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه رسمی یونسکو، مراسم افتتاحیه اجلاس روز ۲۸ تیرماه برگزار میشود. از ۳۰ تیر تا اول مرداد وضعیت حفاظتی ۱۴۷ اثر ثبتشده در فهرست میراثجهانی بررسی خواهد شد و از ۲ تا ۴ مرداد کمیته به بررسی پروندههای نامزد ثبتجهانی اختصاص مییابد. در این بخش، ۳۰ پرونده جدید و همچنین چند پیشنهاد توسعه و اصلاح محدوده آثار ثبتشده در دستور کار قرار دارد.
پرونده نامزدی جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار اجلاس قرار گرفته و همراه با سایر پروندههای نامزدی بررسی خواهد شد.
کمیته میراث جهانی در این دوره علاوه بر بررسی پروندههای ثبتجهانی، درباره وضعیت حفاظت از آثار در معرض تهدید، نحوه اجرای کنوانسیون ۱۹۷۲، کمکهای بینالمللی، مسائل مالی و سیاستهای آینده حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی جهان نیز تصمیمگیری خواهد کرد.
در حال حاضر، ایران با ۲۹ اثر ثبتشده در فهرست میراثجهانی یونسکو، یکی از کشورهای دارای بیشترین تعداد آثار ثبتشده در منطقه به شمار میرود و نتیجه بررسی پرونده جدید ایران در اجلاس بوسان میتواند جایگاه کشور را در فهرست میراثجهانی بیش از پیش تقویت کند.