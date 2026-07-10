بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون: تشییع رهبر شهید انقلاب در تاریخ تکرار نشدنی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، کوروش زارعی با اشاره به ابعاد مختلف تشییع پیکیر پاک و مطهر امام شهید خامنه‌ای در تهران، قم، نجف اشرف و کربلا معلی نشان داد که این مرد، مرد خدا بود چراکه برای خدا، اهل بیت (ع) کار کرده و خودش را همواره وقف ملت و کشور کرده بود.

وی ادامه داد: امام شهیدمان ایران و جمهوری اسلامی ایران را همواره قوی و سربلند نگه داشته و نتیجه آن تشییع باشکوه و چندین میلیونی بود که شاهد آن بودیم و هستیم.

زارعی به تشییع پیکر امام راحل (ره) و حاج قاسم سلیمانی هم اشاره کرد و افزود: اگرچه تشییع این بزرگواران هم بسیار باشکوه و با حضور چندین میلیونی مردم برگزار شد اما تشییعی مانند تشییع امام شهیدمان در تاریخ تکرار نشدنی است.

این کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به پیام تاریخی این تشییع و حضور میلیونی مردم در آن، تاکید کرد: آیندگان با پی بردن هرچه بیشتر به شخصیت و ابعاد وجودی امام شهیدمان، خواهند فهمید که حضور مردم حضوری عاشقانه بود و ملت عاشق امام شهید و رهبر عظیم الشان خود بودند و هرچه می‌گذرد ابعاد وجودی و شخصیتی ایشان برای همگان نمایان‌تر خواهد شد چرا که سید علی خامنه‌ای خودش و زندگیش را وقف ملت و کشور کرده بود.

انتهای پیام/