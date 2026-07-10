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بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون: تشییع رهبر شهید انقلاب در تاریخ تکرار نشدنی است

بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون: تشییع رهبر شهید انقلاب در تاریخ تکرار نشدنی است
کد خبر : 1811087
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بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون تشییع پیکر مطهر امام و قائد عظیم الشان شهید سید علی خامنه‌ای را در تاریخ تکرار نشدنی عنوان کرد و اظهار داشت: روایت داریم کسانی را که خداوند دوست داشته باشد تشییع او نیز باشکوه برگزار می‌شودکه نمونه آن را در تشییع امام شهیدمان با چشم همگان مشاهده کردیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، کوروش زارعی با اشاره به ابعاد مختلف تشییع پیکیر پاک و مطهر امام شهید خامنه‌ای در تهران، قم، نجف اشرف و کربلا معلی نشان داد که این مرد، مرد خدا بود چراکه برای خدا، اهل بیت (ع) کار کرده و خودش را همواره وقف ملت و کشور کرده بود. 

وی ادامه داد: امام شهیدمان ایران و جمهوری اسلامی ایران را همواره قوی و سربلند نگه داشته و نتیجه آن تشییع باشکوه و چندین میلیونی بود که شاهد آن بودیم و هستیم. 

زارعی به تشییع پیکر امام راحل (ره) و حاج قاسم سلیمانی هم اشاره کرد و افزود: اگرچه تشییع این بزرگواران هم بسیار باشکوه و با حضور چندین میلیونی مردم برگزار شد اما تشییعی مانند تشییع امام شهیدمان در تاریخ تکرار نشدنی است. 

این کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به پیام تاریخی این تشییع و حضور میلیونی مردم در آن، تاکید کرد: آیندگان با پی بردن هرچه بیشتر به شخصیت و ابعاد وجودی امام شهیدمان، خواهند فهمید که حضور مردم حضوری عاشقانه بود و ملت عاشق امام شهید و رهبر عظیم الشان خود بودند و هرچه می‌گذرد ابعاد وجودی و شخصیتی ایشان برای همگان نمایان‌تر خواهد شد چرا که سید علی خامنه‌ای خودش و زندگیش را وقف ملت و کشور کرده بود.

 

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