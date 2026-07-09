«تفنگ پدری» با صدای پرواز همای منتشر شد+فیلم

به گزارش ایلنا، همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، نماهنگ «تفنگ پدری» با صدای پرواز همای منتشر و به رهبر انقلاب تقدیم شد.

شعر و موسیقی این اثر بر عهده‌ی پرواز همای بوده است.

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«تفنگ پدری» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و در قالب مجموعه آلبوم موسیقی «بدرقه» منتشر شده است؛ آلبومی که با اجرای هفت خواننده، به یاد و در پاسداشت رهبر شهید انقلاب تهیه و منتشر شده است.

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