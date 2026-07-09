خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«تفنگ پدری» با صدای پرواز همای منتشر شد+فیلم

«تفنگ پدری» با صدای پرواز همای منتشر شد+فیلم
کد خبر : 1810897
لینک کوتاه کپی شد.

نماهنگ «تفنگ پدری» با صدای پرواز همای منتشر و به رهبر انقلاب اهدا شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، نماهنگ «تفنگ پدری» با صدای پرواز همای منتشر و به رهبر انقلاب تقدیم شد. 

شعر و موسیقی این اثر بر عهده‌ی پرواز همای بوده است. 

 

حجم ویدیو: 10.68M | مدت زمان ویدیو: 00:03:25 دانلود ویدیو

 

«تفنگ پدری» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و در قالب مجموعه آلبوم موسیقی «بدرقه» منتشر شده است؛ آلبومی که با اجرای هفت خواننده، به یاد و در پاسداشت رهبر شهید انقلاب تهیه و منتشر شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی