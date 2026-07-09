قدرتالله ایزدی (رشید) مهمان تازه «درجام» شد
قدرتالله ایزدی، بازیگر و کمدین در تازهترین قسمت «درجام» مقابل دوربین رفت.
به گزارش ایلنا، در ادامه پخش ویژهبرنامه «درجام» همزمان با رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، قدرتالله ایزدی، بازیگر و کمدین شناختهشده با شخصیت محبوب «رشید» بهعنوان تازهترین مهمان این برنامه مقابل دوربین رفته است.
«درجام» تازهترین ویژهبرنامه اختصاصی نماوا برای جام جهانی ۲۰۲۶ است که به تهیهکنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاهحاتمی تولید میشود.
اجرای این برنامه را مهیار حسن بر عهده دارد؛ چهرهای که پیش از این با تولید ویدئوهای پرمخاطب در شبکههای اجتماعی شناخته میشد و اکنون نخستین تجربه اجرای خود را با این ویژهبرنامه ورزشی پشت سر میگذارد.
«درجام» یک برنامه ورزشی ـ کمدی است که فوتبال را از دریچهای متفاوت و سرگرمکننده روایت میکند؛ برنامهای که در آن اخبار، حواشی، رفتار هواداران و اتفاقات غیرمنتظره دنیای فوتبال با نگاهی طنزآمیز و سرگرمکننده به تصویر کشیده میشود.
این ویژهبرنامه در بخشهای مختلفی از جمله مرور اخبار و شایعات داغ جام جهانی، تحلیل طنزآمیز رویدادها و حواشی تیمها و همچنین بررسی اتفاقات عجیب و غیرمنتظره مسابقات، مخاطبان را همراهی میکند و از پلتفرم نماوا پخش میشود.
پیش از این نیز چهرههایی چون آیدا ماهیانی، الناز حبیبی، رضا فیضبخش، گلاره ماهرو، یسنا میرطهماسب، نگار نیکدل و امیر کاظمی مهمان «درجام» بودهاند و حالا با حضور قدرتالله ایزدی، این برنامه میزبان یکی دیگر از چهرههای محبوب عرصه کمدی خواهد بود.