به گزارش ایلنا، در ادامه پخش ویژه‌برنامه «درجام» همزمان با رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، قدرت‌الله ایزدی، بازیگر و کمدین شناخته‌شده با شخصیت محبوب «رشید» به‌عنوان تازه‌ترین مهمان این برنامه مقابل دوربین رفته است.

«درجام» تازه‌ترین ویژه‌برنامه اختصاصی نماوا برای جام جهانی ۲۰۲۶ است که به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاه‌حاتمی تولید می‌شود.

اجرای این برنامه را مهیار حسن بر عهده دارد؛ چهره‌ای که پیش از این با تولید ویدئوهای پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شد و اکنون نخستین تجربه اجرای خود را با این ویژه‌برنامه ورزشی پشت سر می‌گذارد.

«درجام» یک برنامه ورزشی ـ کمدی است که فوتبال را از دریچه‌ای متفاوت و سرگرم‌کننده روایت می‌کند؛ برنامه‌ای که در آن اخبار، حواشی، رفتار هواداران و اتفاقات غیرمنتظره دنیای فوتبال با نگاهی طنزآمیز و سرگرم‌کننده به تصویر کشیده می‌شود.

این ویژه‌برنامه در بخش‌های مختلفی از جمله مرور اخبار و شایعات داغ جام جهانی، تحلیل طنزآمیز رویدادها و حواشی تیم‌ها و همچنین بررسی اتفاقات عجیب و غیرمنتظره مسابقات، مخاطبان را همراهی می‌کند و از پلتفرم نماوا پخش می‌شود.

پیش از این نیز چهره‌هایی چون آیدا ماهیانی، الناز حبیبی، رضا فیض‌بخش، گلاره ماهرو، یسنا میرطهماسب، نگار نیکدل و امیر کاظمی مهمان «درجام» بوده‌اند و حالا با حضور قدرت‌الله ایزدی، این برنامه میزبان یکی دیگر از چهره‌های محبوب عرصه کمدی خواهد بود.

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