شعر تازه افشین علا: «بر دامن رضا»
افشین علا در شعری، رسیدن امام شهید به آغوش امام رضا علیهالسلام را دستمایه قرار داده است.
به گزارش ایلنا، تازهترین سروده افشین علا شعری است برای امام شهید که در آغوش امام رضا علیهالسلام امشب بهسر خواهد برد.
متن این شعر که «بر دامن رضا» نام دارد، به شرح زیر است:
باز این چه شورش است خدایا؟ پیغمبرا حسین شهیدا
از کربلا به داد دلم رس سقای تشنه، سرو رشیدا
در ماتمی که سوخته جان را هم جان شیعه را و جهان را
یاری کنید امام زمان را شیخ صدوق و شیخ مفیدا
پیری که خواب خصم برآشفت عمری جهاد کرد و به خون خفت
در وصف او جز این چه توان گفت: عاش سعید و مات سعیدا
این ملک، لطمهها ز خزان دید هم بیشمار داغ جوان دید
اما قیامتی که عیان دید تشییع توست، پیر فقیدا
شد کربلا دوباره مجسم ای داد از این اسیری و ماتم
بعد از تو ما چگونه بمانیم در شام تیره، صبح سپیدا
اینک رهیدی از غم ایام در مشهدالرضا شدی آرام
آسوده سر گذار و بیارام بر دامن مراد، مریدا
حالا که خود شفیع نفوسی یار و ملازم شه توسی
در سایهسار شمس شموسی بر ما بتاب، نور امیدا
بردم شکایت از غم هجران در پاسخ من ایزد منان
گفت از طریق آیهی قرآن: ذَرْنِی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدا*
*آیهی یازدهم سورهی مدثر:
"مرا با کسى که خود آفریدم تنها گذار"