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زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» مهیاست

زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» مهیاست
کد خبر : 1810778
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استاندار خراسان شمالی، امروز با بازدید میدانی از زائر سرا ، محل‌ واسکان و پذیرایی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس از آماده و بی‌نقص بودن روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بهمن نوری چهارشنبه ۱۷ تیرماه در بازدید از محل‌ واسکان و پذیرایی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد که با هدف بررسی و ارزیابی نهایی امکانات فراهم شده برای زائران انجام شد، گفت: در بخش‌های درمان، پشتیبانی، تغذیه و اسکان، تمامی امکانات لازم بدون هیچ‌گونه نقصی مهیا شده است. 

 
استاندار خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی تمامی خدمتگزاران به‌ویژه نیروهای سپاه در سازماندهی امور، از میزان آمادگی بالای تیم‌های اجرایی خبر داد.
 
نوری در ادامه با اشاره به روحیه بالای خادمان مستقر در این زائرسراها گفت: عشق به امام شهید در میان خادمان ملت موج می‌زند و آن‌ها با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.
 
او همچنین افزود که این مراسم تشییع، حماسه‌ای ماندگار و عبرتی برای تمام فرمانروایان جهان خواهد بود تا بدانند اهمیت واقعی زیستن در چیست.
 
استاندار در پایان تأکید کرد که مردم و نیروهای اجرایی با انجام دقیق وظایف خود، آماده‌اند تا در فضایی معنوی و باشکوه، پیکر مطهر رهبر شهید را  «بر بال ملائک»، تشییع می کنند.

 

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