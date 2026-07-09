استاندار خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی تمامی خدمتگزاران به‌ویژه نیروهای سپاه در سازماندهی امور، از میزان آمادگی بالای تیم‌های اجرایی خبر داد.

نوری در ادامه با اشاره به روحیه بالای خادمان مستقر در این زائرسراها گفت: عشق به امام شهید در میان خادمان ملت موج می‌زند و آن‌ها با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.

او همچنین افزود که این مراسم تشییع، حماسه‌ای ماندگار و عبرتی برای تمام فرمانروایان جهان خواهد بود تا بدانند اهمیت واقعی زیستن در چیست.

استاندار در پایان تأکید کرد که مردم و نیروهای اجرایی با انجام دقیق وظایف خود، آماده‌اند تا در فضایی معنوی و باشکوه، پیکر مطهر رهبر شهید را «بر بال ملائک»، تشییع می کنند.