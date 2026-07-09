برگزیدگان سومین جشنواره فیلم کوتاه کوکِر معرفی شدند
برگزیدگان سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه کوکِر معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، برگزیدگان سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه کوکر به شرح زیر است:
بخش فیلمنامهنویسی کوتاه (جایزه استاد غلامحسین فرنود):
رتبه نخست: «تماشاچی» به قلم کمیل سهیلی
رتبه دوم: «شب سفید» به قلم بهار خوشنام
رتبه سوم: «مزرعه ما» به قلم آدریک آرزومانیان
بخش فیلم کوتاه:
گیلاس طلا
«هیچکس نمیداند که ناپدید شدهام»
کارگردان: هانکسیونگ بو (چین)
گیلاس نقره
«خداحافظ آشغال»
کارگردان: بهرام و بهمن ارک (ایران)
گیلاس برنز
«سرزمین دزدان دریایی»
کارگردان: استاوروس پتروپولوس (یونان / فرانسه / نروژ)
تقدیر ویژه هیئت داوران:
«جاکومتی» به کارگردانی امیررضا منصوری (ایران)
تقدیر ویژه دبیر جشنواره:
«ماشین رناتو» به کارگردانی آندریا اورسنیگو (ایتالیا)
سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه کوکِر به دبیری حامد سلیمان زاده و همکاری بنیاد کیارستمی از تاریخ ۱ تا ۳ جولای ۲۰۲۶ در کلیک کینوی برلین برگزار شد.