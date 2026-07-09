برگزیدگان سومین جشنواره فیلم کوتاه کوکِر معرفی شدند

به گزارش ایلنا، برگزیدگان سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کوکر به شرح زیر است:

بخش فیلم‌نامه‌نویسی کوتاه (جایزه استاد غلامحسین فرنود):

رتبه نخست: «تماشاچی» به قلم کمیل سهیلی

رتبه دوم: «شب سفید» به قلم بهار خوشنام

رتبه سوم: «مزرعه ما» به قلم آدریک آرزومانیان

بخش فیلم کوتاه:

گیلاس طلا

«هیچ‌کس نمی‌داند که ناپدید شده‌ام»

کارگردان: هانکسیونگ بو (چین)

گیلاس نقره

«خداحافظ آشغال»

کارگردان: بهرام و بهمن ارک (ایران)

گیلاس برنز

«سرزمین دزدان دریایی»

کارگردان: استاوروس پتروپولوس (یونان / فرانسه / نروژ)

تقدیر ویژه هیئت داوران:

«جاکومتی» به کارگردانی امیررضا منصوری (ایران)

تقدیر ویژه دبیر جشنواره:

«ماشین رناتو» به کارگردانی آندریا اورسنیگو (ایتالیا)

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کوکِر به دبیری حامد سلیمان زاده و همکاری بنیاد کیارستمی از تاریخ ۱ تا ۳ جولای ۲۰۲۶ در کلیک کینوی برلین برگزار شد.

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