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برگزیدگان سومین جشنواره فیلم کوتاه کوکِر معرفی شدند

برگزیدگان سومین جشنواره فیلم کوتاه کوکِر معرفی شدند
کد خبر : 1810743
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برگزیدگان سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کوکِر معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، برگزیدگان سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کوکر به شرح زیر است:

بخش فیلم‌نامه‌نویسی کوتاه (جایزه استاد غلامحسین فرنود):

رتبه نخست: «تماشاچی»  به قلم کمیل سهیلی

رتبه دوم: «شب سفید» به قلم بهار خوشنام

رتبه سوم: «مزرعه ما»  به قلم آدریک آرزومانیان

 

بخش فیلم کوتاه:

گیلاس طلا

«هیچ‌کس نمی‌داند که ناپدید شده‌ام» 

کارگردان: هانکسیونگ بو (چین)

 

گیلاس نقره

«خداحافظ آشغال» 

کارگردان: بهرام و بهمن ارک (ایران)

 

گیلاس برنز

«سرزمین دزدان دریایی» 

کارگردان: استاوروس پتروپولوس (یونان / فرانسه / نروژ)

 

تقدیر ویژه هیئت داوران:

«جاکومتی»  به کارگردانی امیررضا منصوری (ایران)

 

تقدیر ویژه دبیر جشنواره:

«ماشین رناتو»  به کارگردانی آندریا اورسنیگو (ایتالیا)

 

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کوکِر به دبیری حامد سلیمان زاده و همکاری بنیاد کیارستمی از تاریخ ۱ تا ۳ جولای ۲۰۲۶ در کلیک کینوی برلین برگزار شد.

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