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محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان خوزستان بیمه می‌شوند

محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان خوزستان بیمه می‌شوند
کد خبر : 1810703
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از برنامه این اداره‌کل برای بیمه محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان خبر داد و این اقدام را یکی از اولویت‌های سال جاری برشمرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمد جوروند امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حفاظت همه‌جانبه از میراث تاریخی استان گفت: یکی از موضوعات مغفول‌مانده در حوزه میراث‌فرهنگی خوزستان بیمه محوطه‌ها و ابنیه تاریخی است که امسال با تأمین اعتبار در دستور کار این اداره‌کل قرار خواهد گرفت. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: برنامه‌ریزی شده است تا با تأمین اعتبارات لازم محوطه‌های تاریخی استان تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا از این ظرفیت ارزشمند در برابر حوادث و خسارت‌های احتمالی صیانت شود. 

او با بیان اینکه محوطه‌های تاریخی خوزستان از نظر وضعیت ثبتی و مطالعات باستان‌شناسی شرایط متفاوتی دارند، اظهار کرد: برخی از این محوطه‌ها در فهرست آثار ملی یا جهانی به ثبت رسیده‌اند، برخی هنوز ثبت نشده‌اند و تعدادی نیز کاوش و ثبت شده‌اند، در حالی که برخی دیگر هنوز نه کاوش و نه ثبت شده‌اند. 

جوروند همچنین با اشاره به ضرورت بیمه اماکن و بناهای تاریخی گفت: در حوزه ابنیه تاریخی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بناهای تاریخی، از جمله بناهایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید تحت پوشش بیمه باشند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان تأکید کرد: بهره‌برداران بناهای تاریخی موظفند این اماکن را در برابر مخاطراتی همچون آتش‌سوزی، زلزله و سایر حوادث احتمالی بیمه کنند تا ضمن حفظ سرمایه‌های تاریخی، زمینه کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث نیز فراهم شود.

 

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