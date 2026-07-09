به گزارش ایلنا، انسیه شاه حسینی در گفتگو با روابط عمومی صندوق اعتباری هنر به تشییع و وداع باشکوه ملت با رهبر و امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور خود میزان ارادت و علاقه و دلبستگی به ایشان را اعلام داشتند و بدون تردید مسیری که او و امام راحل با آرمان‌هایی که ترسیم کردند تا به امروز با قوت هرچه تمام‌تر ادامه داشته است.

این فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان سینما و تلویزیون پیام حضور چندین میلیونی مردم ایران در تهران، قم نجف اشرف و کربلا را بیانگر عظمت، شخصیت، رهبری عظیم الشان و همچنین صاحب نظر در همه زمینه‌ها بودن عنوان کرد و افزود: بدون شک تشییع امام د رهبر شهید انقلاب اسلامی در هرکجای این کُره خاکی که انجام می‌شد انتظاری جز حضور چندین میلیونی جمعیت وجود نداشت.

به گفته این هنرمند سینما و تلویزیون، رهنمودها و منویات رهبر شهیدمان بود که با درایت و سیاست همه جنگها، جبهه‌های داخلی و حتی خارجی (مقاومت در سوریه و لبنان) را مدیریت کرده و افرادی مانند حاج قاسم سلیمانی‌ها را درصف اول آن‌ها قرار دادند که امروز شاهد پیروزی‌های درخشان آن‌ها هستیم و دشمنان ما در هیچ نقطه‌ای از جهان جرات ندارند به جمهوری اسلامی ایران جسارتی کنند.

شاه حسینی در عین حال تصریح کرد: امام شهید سید علی خامنه‌ای در یک کلام در همه ابعاد و زمینه‌ها بی‌نظیر بودند.

انتهای پیام/