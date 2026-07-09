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تفاهم‌نامه سازمان فرهنگ و شهرداری مشهد برای میزبانی از مهمانان خارجی آیین تشییع امضا شد

تفاهم‌نامه سازمان فرهنگ و شهرداری مشهد برای میزبانی از مهمانان خارجی آیین تشییع امضا شد
کد خبر : 1810682
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به منظور مشارکت در میزبانی میهمانان خارجی مراسم تشییع و تدفین امام شهید (ره) در مشهد تفاهم‌نامه همکاری شهرداری این شهر و دفتر نمایندگی سازمان فرهنگ در خراسان‌رضوی منعقد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور تحقق اهداف فرهنگی تقویت دیپلماسی شهری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه مشهد مقدس در تعاملات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تفاهم‌نامه مابین شهرداری مشهد و نمایندگی این سازمان در استان خراسان‌رضوی امضاء شد.

این سند همکاری پیرامون میزبانی از میهمانان خارجی حاضر در مراسم تدفین امام شهید و تامین و پشتیبانی خدمات مورد نیاز تنظیم شده و به طور خاص تامین اسباب همراهی انسان‌رسانه‌های خارجی در بازدیدهای شهری هدفمند از اماکن مختلف شهر مشهد مورد تاکید قرار گرفته است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای تشییع هر چه باشکوه‌تر قائد شهید امت افزون بر دایر کردن بزرگترین زائرشهر در مجاورت مصلی تهران با بهره‌مندی از ظرفیت‌ رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از مرزهای سرزمینی ضمن دعوت از نخبگان دینی، فرهنگی و علمی 30 کشور جهان با همت نمایندگی این مجموعه در شهرهای قم، مشهد و بغداد در راستای اسکان شایسته زوار امام مجاهد و توزیع محصولات تبیینی چندزبانه بین زائران غیرایرانی اقدمات ویژه داشتند.

در آیین وداع حماسی مرتبط با ام‌القرای جهان اسلام، سازمان فرهنگ و ارتباطات با همراه ساختن انسان‌رسانه‌های اروپایی و آمریکایی سرشناس همچون مکس بلومنتال، جکسون هینکل، پاتریک هنینگسن، تای هیگ و سیسی فراگداکی در جنگ روایت‌ها میدان‌داری کرد.

 همچنین، در سوی دیگر برای مراسم تشییع نیز با همکاری نمایندگان پارلمان، مراجع، عشایر، نخبگان، موکب‌ها و اقشار مختلف مردمی در عراق و ایران برای نمایش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و بازتاب محبوبیت رهبر شهید مقاومت در نزد ملت‌های مختلف میزبان برنامه‌های متنوع بود.

 

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